Andrijevički odbor Demokratske partije socijalista (DPS) podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine opštine Veska Raketića.

Kazali su da je prijava podnijeta zbog sumnje da je Raketić počinio krivična djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje isprave.

"Podsjećanja radi, Raketić je zloupotrijebio službeni položaj onda kada je vršio neprimjereni uticaj na službenike Službe Skupštine opštine Andrijevica da ne izvrše službenu radnju neposrednog prijema pismena – Prijedlog za razrješenje predsjednika SO Andrijevica. Takođe, Raketić je zloupotrijebio službeni položaj time što, nakon što mu je predmetna inicijativa dostavljena putem pošte, nije postupio po istoj, jer kao predsjednik Skupštine u dnevni red prve naredne sjednice nije uvrstio prijedlog o svom razrješenju, uprkos tome što je to bio dužan da uradi", saopštio je odbor DPS-a u Andrijevici.

"Dalje, Raketić je u ispravu koju je, na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa, sačinio i ovjerio pečatom i potpisom kao predsjednik Skupštine opštine, unio neistinit sadržaj u pogledu činjenica o postojanju prijema pismena, u namjeri da prikrije zloupotrebu službenog položaja i dovede inspekcijski organ u zabludu", dodaju iz te partije.

DPS je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da "prestane da pod ključem u fiokama drži krivične prijave protiv prvaka aktuelne vlasti i u Andrijevici i na državnom nivou i da konačno počne da radi svoj posao".

"Ukoliko ne postupi ni po ovoj krivičnoj prijavi, biće jasno da tužilaštvo služi samo i isključivo kao bič za obračun vlastodržaca sa političkim neistomišljenicima", navodi se u saopštenju.