Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da su našoj državi neophodne suštinske izborne reforme, a prije svega uvođenje otvorenih izbornih lista, koje bi omogućile građanima da direktno biraju svoje predstavnike u Skupštini.

„Crnoj Gori su potrebne otvorene liste. Potrebna nam je Skupština u kojoj poslanici imaju legitimitet koji dolazi direktno od građana. Tome i služe otvorene liste, da naši predstavnici konačno budu odgovorni onima koji ih neposredno biraju“, naglasio je Milatović, kako je saopštio njegov kabinet.

„Apelujem još jednom na sve političke aktere u Skupštini Crne Gore. Nemojte više da se igrate sa crnogorskim građanima. Izglasajte ključnu, suštinsku reformu. Izglasajte otvorene liste“, poručio je Milatović.