Inicijativu za otvaranje parlamentarne istrage krajem prošle godine podnijeli su poslanici Građanskog pokreta URA.

Odbor za antikorupciju Skupštine Crne Gore usvojio je Prijedlog odluke o izmjeni odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora u vezi sa slučajem dodjele koncesije za vjetroelektranu Možura.

Inicijativu za otvaranje parlamentarne istrage krajem prošle godine podnijeli su poslanici Građanskog pokreta URA.

Odborom je predsjedavao iz redova Demokrata Momčilo Leković.

22. sjednica Odbora za antikorupciju, 24.03.2026.

Poslanik URE Zoran Mikić poručio je da Skupština Crne Gore, u skladu sa svojom nadzornom ulogom, mora detaljno ispitati sve okolnosti koje su pratile dodjelu koncesije za vjetropark, ističući da postoje ozbiljne sumnje u regularnost tog procesa.

On je naglasio da je posebno zabrinjavajuće to što će građani Crne Gore kroz subvencije za ovaj projekat izdvojiti najmanje 100 miliona eura tokom trajanja koncesije, javlja Antena M.

„Ako imamo u vidu da je to donja procijenjena granica koliko će građani platiti iz svojih džepova, jasno je da dodjelu ove koncesije moraju pratiti puna transparentnost i odgovornost“, kazao je Mikić.

Prema njegovim riječima, čitav proces dodjele koncesije bio je praćen brojnim, najblaže rečeno, spornim aktivnostima, zbog čega je neophodno da anketni odbor što prije započne rad.

„Očekujem da, nakon što odbor kao matično tijelo usvoji izmjene ove odluke i ukoliko to bude potvrđeno na plenumu, već početkom naredne nedjelje imamo zvaničnu i prvu sjednicu anketnog odbora“, kazao je Mikić.