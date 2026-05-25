Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u utorak putuje u Litvaniju nakon serije incidenata sa dronovima u baltičkim državama, zbog kojih su građani upozoreni da potraže zaklon u podrumima i skloništima.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sastaće se sa liderima baltičkih država kako bi koordinisali odgovor na bezbjednosne prijetnje, prenosi Politiko.

Prema navodima troje zvaničnika upoznatih sa posjetom, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, u Litvaniju putuje i evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus.

Jedan od zvaničnika rekao je da će, osim iskazivanja "solidarnosti sa baltičkim državama", fokus posjete biti na jačanju zajedničkih odbrambenih sposobnosti kroz evropske programe finansiranja i vojnog planiranja.

Litvanija proglasila vazdušnu uzbunu

Litvanija je u srijedu proglasila vazdušnu uzbunu nakon što je zalutali dron primijećen u blizini granice sa Bjelorusijom, zbog čega je aktivirana NATO misija nadzora vazdušnog prostora Baltika.

Incident je uslijedio nakon što su ranije ovog mjeseca dva ukrajinska drona, namijenjena napadima na Rusiju, pala na prazno skladište nafte u Letoniji, što je izazvalo političku krizu i pad vladajuće koalicije.

Prošle nedelje NATO avion oborio je dron u estonskom vazdušnom prostoru.

"Rusija i Bjelorusija snose odgovornost"

"Ruske javne pretnje našim baltičkim državama potpuno su neprihvatljive", poručila je Fon der Lajen prošle nedelje na društvenim mrežama.

"Rusija i Bjelorusija snose direktnu odgovornost za dronove koji ugrožavaju živote i bezbjednost ljudi na našem istočnom krilu. Evropa će odgovoriti jedinstvom i snagom", dodala je.

Tri baltičke države upozorile su da Moskva pokušava da iskoristi incidente kako bi posvađala Ukrajinu i njene evropske saveznike.

U zajedničkom saopštenju odbacile su "rusku otvorenu kampanju dezinformacija i izmišljene optužbe nakon povreda vazdušnog prostora, koje Rusija koristi kako bi prikrila svoje vojne neuspehe".

EU jača istočno krilo

Evropska unija je još u februaru pokrenula plan jačanja država na istočnom krilu zbog zabrinutosti da bi ruski rat protiv Ukrajine i hibridne operacije mogli destabilizovati ekonomije i bezbjednost regiona.

Evropska komisija trenutno radi i na planovima za zajedničku nabavku i razvoj sistema protivvazdušne odbrane.

(Politico/Mondo)