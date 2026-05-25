Kuba je u stanju uzbune nakon što je administracija Donalda Trampa pojačala politički i vojni pritisak na ostrvo, podigla optužnicu protiv Raula Kastra i rasporedila nosač aviona „Nimic“ u Karipskom moru.

Strahovi da će američki predsjednik Donald Tramp izvršiti invaziju na Kubu sve su veći, a dolazak jednog čovjeka u Havanu, kojeg je direktor CIA doveo na redak sastanak sa visokim kubanskim zvaničnicima i predstavio kao paravojnog vođu koji je ubio njihove ljude u rezidenciji u Karakasu tokom hvatanja predsjednika Nikolasa Madura, doveo je tenzije do ključanja i otvorio pitanje da li će se na Kubi odviti "repriza Venecuele".

Uzbunu na Kubi oglasilo je američko podizanje optužnice protiv 94-godišnjeg Raula Kastra, propraćeno dolaskom nosača aviona "nimic" i grupe plovila u Karipsko more u jeku rata koje SAD vode na Bliskom istoku, dok se ostrvo, čije stanovništvo proživljava agoniju zbog blokade i nedostatka goriva, struje i praktično svega, naoružava dronovima i upozorava na “krvoproliće”.

Sam Tramp je često upozoravao da je "Kuba sledeća". Ali, kubanske vlasti su podizanje optužnice protiv Kastra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije.

Kritičari optužuju Bijelu kuću da time stvara izgovor za takav napad. Trampova administracije optužuje Kubu da pomaže američkim protivnicima, poput Rusije i Kine, i da je nabavila moćne dronove za koje tvrde da se mogu koristiti za napad.

"Kuba ne samo da posjeduje oružje koje je nabavila od Rusije i Kine, već na svojoj teritoriji pruža gostoprimstvo i ruskom i kineskom obavještajnom prisustvu. Zato je Kuba oduvijek predstavljala prijetnju po nacionalnu bezbjednost SAD. Ona je vodeća država sponzor terorizma", rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

Ali, neki zvaničnici smatraju da je to "suludo".

"Kubanski režim nije ništa veća prijetnja po nacionalnu bezbjednost od Nikaragve. Prosto je ludo tvrditi tako nešto, naročito ako se to koristi kao opravdanje za vojnu akciju", rekao je "Hilu" demokratski kongresmen Džim Hajms.

Sastanak u Havani

Kad je direktor CIA Džon Retklif bio u Havani prošle nedelje radi sastanka sa visokim zvaničnicima Kube, posjeta koju je CNN opisao kao "dolazak Lucifera za Kubance", sa sobom je poveo jednog od operativaca iz misije hvatanja Madura u januaru, kako tvrde izvori “CBS njuza”.

Venecuela i Kuba su bile saveznice prije zarobljavanja Madura, a u američkoj akciji je poginulo 32 kubanskih tjelohranitelja. Kubanci su takođe zauzimali niz ključnih pozicija u venecuelanskim vojno-obavještajnim službama.

Izvori CBS-a su istakli da je Retklif na sastanku predstavio Kubancima paravojnog vođu kao čovjeka koji je ubio njihove ljude u Karakasu. To je možda imalo za cilj da pošalje određenu poruku, navodi CBS, dodajući da je CIA odbila da komentariše

Na sastanku je bio i Raul Rodrigez Kastro, unuk bivšeg predsjednika Kube Raula Kastra protiv kojeg je manje od nedelju dana od tada podignuta optužnica zbog obaranja dva civilna aviona 1996.

Zvaničnik CIA je prošle nedelje rekao da je Retklif na sastanku razgovarao o “bezbjednosnim pitanjima, u kontekstu da Kuba više ne može da bude utočište za protivnike u zapadnoj hemisferi”

Prema CBS-u, prisustvo paravojnog oficira na sastanku u Havani možda je imalo za cilj da pošalje određeni signal.

Repriza Venecuele

Prema Pbs.org, Trampova strategija prema Kubi sve više liči na "priručnik za Venecuelu":

naftna blokada

rastuće američko vojno prisustvo

federalne optužnice

pretnje intervencijom

Ali stručnjaci kažu da slična kampanja pritiska ne znači i slične rezultate.

"Tramp je intervenciju u Venecueli vidio kao fantastičan uspjeh i pokušao je da reprodukuje taj model na drugim mjestima, uključujući Iran. Ali očigledno je da je Kuba, kao i Iran, veoma drugačija zemlja od Venecuele", rekao je za PBS Brajan Finukejn, savjetnik Međunarodne krizne grupe.

"Na Kubi nema Delsi"

Na prvom mjestu, ako bi SAD zbacile kubansko rukovodstvo, ne postoji očigledan naslednik koji bi sarađivao sa Trampovom administracijom, rekao je Finukejn. U Venecueli je Madurova zamenica Delsi Rodrigez preuzela vlast uz odobrenje SAD i ostala na funkciji. Kubanski zvaničnici su anonimno rekli da “na Kubi nema Delsi”

Drugo, broj američkih snaga u Karipskom moru sada manji od ogromnog vojnog gomilanja uz obalu Venecuele uoči hvatanja Madura

Treće, optužnica protiv 94-godišnjeg bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra, kako se navodi, ima manji efekat nego kad se aktuelni predsjednik Venecuele optuži za trgovinu drogom, a to iskoristi kao opravdanje za njegovo hapšenje

Šta bi Kuba donijela SAD

Dok Venecuela ima prirodne resurse, a kako piše Rojters, američke kompanije su stale u red da proizvode naftu u toj južnoameričkoj zemlji u kojoj je izvoz naglo skočio, Kuba nema sličan resurs.

Njena državna turistička industrija zaostajala je za drugim karipskim destinacijama po cijeni i kvalitetu čak i prije ovogodišnjeg naglog pada, koji su dodatno pogoršale nestašice povezane sa Trampovom kampanjom “maksimalnog pritiska”.

Tramp je, nakon podizanja optužnice protiv Kastra, rekao da "ne misli da je potrebno" da dođe do eskalacije. Ali, komentari Marija Rubia ostavili su otvorenu opciju vojne intervencije protiv Kube. On je rekao da je Trampova želja uvijek bila diplomatsko rešenje, ali da je "sa Kubom mala vjerovatnoća da do toga dođe".

"Kuba neće moći da nas nadmudri čekanjem niti da kupuje vrijeme. Kao što sam rekao i u kontekstu Irana, predsjednikova želja je uvijek mirno pregovaračko rešenje. Kad je riječ o Kubi, vjerovatnoća da se to dogodi nije velika", rekao je on, prenio je "Hil".

