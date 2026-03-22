„Danas na sjednici Skupštine nije dozvoljeno dugogodišnjim članovima da prisustvuju, jer ih je spriječilo privatno obezbjeđenje. Smatramo da je to neuobičajen potez za jednu političku organizaciju“

Izvor: CIVIS

Na današnjoj sjednici Skupštine CIVIS-a došlo je do incidenta kada je delegatima privatno obezbjeđenje onemogućilo pristup u prostorije u kojima se održava Skupština. Nakon toga dvadeset dva delegata Skupštine CIVIS-a saopštili su da napuštaju organizaciju, tvrdeći da ona više ne funkcioniše kao otvorena politička i građanska platforma zasnovana na dijalogu i zajedničkom odlučivanju, prenosi CdM.

„Danas na sjednici Skupštine nije dozvoljeno dugogodišnjim članovima da prisustvuju, jer ih je spriječilo privatno obezbjeđenje. Smatramo da je to neuobičajen potez za jednu političku organizaciju“, naveli su potpisnici saopštenja.

Delegati navode da sjednica nije sazvana u skladu sa Statutom, jer se raspravljalo o izmjenama i dopunama koji nisu bili predviđeni članom 37. Statuta. Prethodna sjednica održana 14. februara, na kojoj je predložena izmjena Statuta, nije prihvaćena od strane većine, a izvještaj o radu za 2025. godinu nije usvojen, prenosi CdM.

„Nakon toga, sjednica je prekinuta, a potom i poništena od strane predsjednika Srđana Pavićevića, uz obrazloženje da nije bila sazvana u skladu sa statutarnim rokovima. Nova sjednica zakazana je za 22. mart 2026. godine“, ističu potpisnici.

Delegati takođe upozoravaju na moguće pokušaje promjene odnosa snaga u organizaciji, uključujući učlanjivanje novih članova, te navode da je neophodno razjasniti pitanja upravljanja i kontrole finansijskih sredstava. Ukazuju i na javno dostupne nalaze Državne revizorske institucije i pokrenute postupke Agencije za sprečavanje korupcije.

„Pitanje je da li predsjednik Pavićević priču o demokratiji i meritokratiji koristi kao paravan za kontrolu nad značajnim sredstvima koje CIVIS dobija na osnovu parlamentarnog statusa. U interesu javnosti je da nadležni organi bez odlaganja ispitaju sve relevantne okolnosti“, naveli su delegati.