O odluci vijeća, a nakon što bude donijeta, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Apelacionom sudu danas je održana sjednica na kojoj se odlučivalo o žalbama na prvostepenu presudu okrivljenog Slavka Stojanovića, prenosi Dan.

- Danas je u Apelacionom sudu Crne Gore održana sjednica vijeća u postupku odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici Ks 48/25 od 18.12.2025. godine, u predmetu okrivljenog Slavka Stojanovića. zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Cme Gore - navodi se u saopštenju.

O odluci vijeća, a nakon što bude donijeta, javnost će biti blagovremeno obaviještena.