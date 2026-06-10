Krivične prijave su, kako se navodi, podnijete Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Bjelopoljska policija podnijela je krivične prijave protiv M.S. i M.P. iz tog grada zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

Krivične prijave su, kako se navodi, podnijete Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

"Sumnja se da je M.S, tokom 2023. godine u mjestu Majstorovina, bez prethodno podnijete prijave i potrebne dokumentacije započela izgradnju vikendice dimenzija 4x5 metara, dok se M.P. sumnjiči da je tokom 2025. godine u istom mjestu, bez potrebne prijave i dokumentacije, započeo izgradnju tri vikendice dimenzija takođe 4x5 metara", ističe se u saopštenju.

Iz UP su kazali i da je protiv trećeg lica, S.J. iz Bijelog Polja, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo samovlašće, na način što je u novembru 2025. godine izvršio bespravnu sječu nekoliko stabala u dvorištu jedne osnovne škole u Bijelom Polju, bez saglasnosti i ikakvog zakonskog osnova.

"Uprava policije će, kao organ za sprovođenje zakona, i dalje neselektivno, bez izuzetaka, odlučno i transparentno preduzimati mjere i radnje u cilju suzbijanja svih oblika kriminaliteta, podizanja svijesti građana o važnosti poštovanja zakona, kao i i zaštite njihove imovine i životne sredine", zaključuje se.