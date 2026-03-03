Početak sjednice zakazan je za 12 časova a biće održana na Cetinju.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je najavio da će dnevni red predložiti na sjednici.

Šef Poslaničkog kluba GP URA Miloš Konatar je saopštio da će na sjednici predložiti dopunu dnevnog reda sa dvije tačke, i to Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, podnijet 27. februara i Predlog zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podrsku licima koja su bila zaposlena u privrednim drustvima u cijoj vlasnickoj strukturi je bila drzava, podnijet 2. marta ove godine.