Nakon okončanja rasprave planirano je glasanje u 16 časova, saopštio je parlament.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica prvog vanrednog zasjedanja Skupštine u 2026. godini nastaviće se sjutra, 27. februara, sa početkom u 10 časova, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Na dnevnom redu biće: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima i Predlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

