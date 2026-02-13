Nezadovoljstvo je, kako dodaju, dodatno produbljeno nakon posljednje sjednice Glavnog odbora, na kojoj je predsjednik partije podlegao pritiscima beranskog odbora.
Grupa nezadovoljnih članova Socijalističke narodne partije (SNP) javno je izrazila zabrinutost zbog načina rukovođenja partijom od strane predsjednika Vladimira Jokovića. U saopštenju dostavljenom medijima tvrde da je aktuelno rukovodstvo svojim postupcima nanijelo ozbiljnu štetu ugledu i jedinstvu partije, posebno kroz, kako ističu, ignorisanje dugogodišnjih i lojalnih članova.
Kao jedan od ključnih primjera navode slučaj Miloša Rajkovića, koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika Opštinskog odbora SNP Mojkovac.
“Do ostavke je došlo nakon kontinuirane marginalizacije i zanemarivanja njegovog doprinosa, uprkos, značajnoj ulozi koju je imao u reizboru Jokovića za predsjednika partije”, navodi se u saopštenju.
Nezadovoljstvo je, kako dodaju, dodatno produbljeno nakon posljednje sjednice Glavnog odbora, na kojoj je predsjednik partije podlegao pritiscima beranskog odbora.
“Tom odboru su pripale tri značajne funkcije – mjesto ministra sporta, mjesto potpredsjednika partije i mjesto sekretara Izvršnog odbora. Smatramo da je takva raspodjela funkcija dodatno produbila nezadovoljstvo unutar partije i narušila princip ravnomjerne zastupljenosti opštinskih odbora”, saopštili su .
Posebno ističu nezadovoljstvo podgoričkog odbora, koji, prema njihovim navodima, nije dobio mjesto potpredsjednika partije iako ima veći broj glasova u odnosu na pojedine druge odbore.
“Zbog toga je poslanik Bogdan Božović, zajedno sa 15 članova Glavnog odbora, napustio sjednicu u znak protesta zbog načina donošenja odluka”, kazali su .
Smatraju da se odluke od strateškog značaja moraju donositi uz širi konsenzus i otvoren dijalog, a ne kao do sada samovoljom i pritiscima male grupice ljudi.
“Kako smo kao partija prije par mjeseci izašli iz rascjepa kada je partiju napustio Dragoslav Šćekić, pozivamo rukovodstvo da hitno preispita svoje postupke, vrati unutarstranački dijalog i omogući ravnopravan tretman svih odbora i članova, kako bi se spriječile dalje podjele i sačuvalo jedinstvo partije”, poručili su.
Saopštenje su potpisali: Drago Markov, Vera Mirović, Jovanka Tankosić, Dile Niković, Mikailo Novšić, Dragoslav Drago Dendić, Milika Doković, Mileva Miličić Marsenić, Milojica Nesković i Mitar Jakovljević.