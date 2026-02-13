Nezadovoljstvo je, kako dodaju, dodatno produbljeno nakon posljednje sjednice Glavnog odbora, na kojoj je predsjednik partije podlegao pritiscima beranskog odbora.

Izvor: MONDO

Grupa nezadovoljnih članova Socijalističke narodne partije (SNP) javno je izrazila zabrinutost zbog načina rukovođenja partijom od strane predsjednika Vladimira Jokovića. U saopštenju dostavljenom medijima tvrde da je aktuelno rukovodstvo svojim postupcima nanijelo ozbiljnu štetu ugledu i jedinstvu partije, posebno kroz, kako ističu, ignorisanje dugogodišnjih i lojalnih članova.

Kao jedan od ključnih primjera navode slučaj Miloša Rajkovića, koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika Opštinskog odbora SNP Mojkovac.

“Do ostavke je došlo nakon kontinuirane marginalizacije i zanemarivanja njegovog doprinosa, uprkos, značajnoj ulozi koju je imao u reizboru Jokovića za predsjednika partije”, navodi se u saopštenju.

Nezadovoljstvo je, kako dodaju, dodatno produbljeno nakon posljednje sjednice Glavnog odbora, na kojoj je predsjednik partije podlegao pritiscima beranskog odbora.

“Tom odboru su pripale tri značajne funkcije – mjesto ministra sporta, mjesto potpredsjednika partije i mjesto sekretara Izvršnog odbora. Smatramo da je takva raspodjela funkcija dodatno produbila nezadovoljstvo unutar partije i narušila princip ravnomjerne zastupljenosti opštinskih odbora”, saopštili su .

Posebno ističu nezadovoljstvo podgoričkog odbora, koji, prema njihovim navodima, nije dobio mjesto potpredsjednika partije iako ima veći broj glasova u odnosu na pojedine druge odbore.

“Zbog toga je poslanik Bogdan Božović, zajedno sa 15 članova Glavnog odbora, napustio sjednicu u znak protesta zbog načina donošenja odluka”, kazali su .

Smatraju da se odluke od strateškog značaja moraju donositi uz širi konsenzus i otvoren dijalog, a ne kao do sada samovoljom i pritiscima male grupice ljudi.

“Kako smo kao partija prije par mjeseci izašli iz rascjepa kada je partiju napustio Dragoslav Šćekić, pozivamo rukovodstvo da hitno preispita svoje postupke, vrati unutarstranački dijalog i omogući ravnopravan tretman svih odbora i članova, kako bi se spriječile dalje podjele i sačuvalo jedinstvo partije”, poručili su.

Saopštenje su potpisali: Drago Markov, Vera Mirović, Jovanka Tankosić, Dile Niković, Mikailo Novšić, Dragoslav Drago Dendić, Milika Doković, Mileva Miličić Marsenić, Milojica Nesković i Mitar Jakovljević.