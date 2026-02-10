Poslanici Skupštine Crne Gore danas se neće izjašnjavati o kandidatu za sudiju Ustavnog suda Predragu Krstonijeviću, već će samo utvrditi dnevni red vanredne sjednice parlamenta, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Prema navodima tog medija male su šanse za njegov izbor i u drugom krugu.

Vanrednu sjednicu crnogorskog parlamenta, na čijem je dnevnom redu drugo glasanje o predlogu za izbor jednog sudije Ustavnog suda, zakazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, na zahtjev predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Milatović je predlog da se za sudiju Ustavnog suda izabere Krstonijević uputio Skupštini 3. decembra.

Krstonijević u prvom krugu glasanja, 31. decembra, nije dobio potrebnu podršku poslanika. Njega je tada podržalo 25 poslanika od 45 koji su glasali, dok je 20 bilo uzdržano.

U drugom krugu je za izbor sudije Ustavnog suda neophodna tropetinska podrška, odnosno najmanje 49 glasova.

Vanredna sjednica Skupštine zakazana je za 11 sati.

Ustavni sud, od predviđenih sedam, trenutno ima šestoro sudija.

Predrag Krstonijević je trenutno sudija Višeg suda u Podgorici.