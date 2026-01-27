Poslanik Demokratske partrije socijalita Ivan Vuković obavijestio je javnost da je dobio prijetnju na društvenoj mreži i da očekuje da policija reaguje.

Izvor: DPS

"‘Ništa roba’ i ‘lupež’ su, valjda, uvrede koje neko ko se bavi politikom ima obavezu da istrpi pa, makar, prethodno prosto čestitao zatvaranje poglavlja u pregovorima s EU. 'Stasao za gepek' nisam baš siguran", napisao je Vuković u objavi na mreži X.

“Stasao za gepek”, nijesam baš siguran.@PolicijaCG, bio bih zahvalan ukoliko biste se zainteresovali.pic.twitter.com/QXCzaDEtyZ — Ivan Vukovic (@pg_citizen)January 26, 2026

Zaključio je da bi bio zahvalan ukoliko bi policija reagovala.