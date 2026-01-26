Mihailo Asanović, predsjednik Opštine Zeta je po zvanju diplomirani menadžer. Diplomu je stekao na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu.

Izvor: Printscreen/RTCG

Asanović je ovaj fakultet upisao školske 2017/2018. a diplomirao je 16. Juna 2018. godine sa prosječnom ocjenom 7.

Mihailo Asanović ističe da je 2010. Godine upisao Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica (UDG), potom se prebacio, kako kaže, "zbog jednog ispita" na Fakultet za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment u Baru gde je stekao stepen bačelor, pišu Vijesti.

Na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu polagao je samo četvrtu godinu i diplomirao za godinu dana.

Prema podacima sa zvanične web stranice Opštine Zeta, Asanović (DNP završio je Osnovnu školu "Milan Vukotić" u Golubovcima, a srednje obrazovanje stekao je u SEŠ "Mirko Vešović" u Podgorici. Po struci je, piše na sajtu, dipl. ekonomista, prenose Vijesti.