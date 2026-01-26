Mihailo Asanović, predsjednik Opštine Zeta je po zvanju diplomirani menadžer. Diplomu je stekao na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, javljaju Vijesti.

Izvor: Printscreen/RTCG

Asanović je ovaj fakultet upisao školske 2017/2018. a diplomirao je 16. juna 2018. godine sa prosječnom ocjenom 7.

Studijski program Menadžment osnovnih akademskih studija, kako se na zvaničnoj stranici ove akreditovane visokoškolske institucije, omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične vještine i potrebne kompetencije, navode Vijesti.

Kako se navodi, studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani menadžer.

Godišnja školarina na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu iznosi 1.800 eura.

Kako su "Vijesti" ranije objavile, prema podacima sa zvanične web stranice Opštine Zeta, Asanović (DNP) završio je Osnovnu školu "Milan Vukotić" u Golubovcima, a srednje obrazovanje stekao je u SEŠ "Mirko Vešović" u Podgorici. Po struci je dipl. ekonomista, piše na web prezentaciji Opštine Zeta.