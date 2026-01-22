Mediji su objavili da je nakon ostavke na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore Admira Adrovića, ostalo upražnjeno mjesto, a sljedeći na listi je upravo Omeragić.

Izvor: Vlada Crne Gore

Konzul Crne Gore u Generalnom konzulatu u Nujorku Adel Omeragić, nije povučen sa te pozicije, kako su jutros objavili neki mediji, već se u Crnu Goru vraća na lični zahtjev, saznaje CdM.

Kako saznaje CdM, Omeragić se nalazi u Njujorku, gdje redovno obavlja svoje zadatke.

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, mandat pripada poslaniku i na Omeragiću je da odluči da li će prihvatiti ovu visoku funkciju.

Izvor blizak Omeragiću, kazao je za CdM da je on godinama prisutan na društveno-političkoj sceni, da je bio dugogodišnji portparol BS i da je njegova želja da bude poslanik jer je to jedna od najvećih državnih funkcija koja izvorno proističe iz volje građana.

Po riječima izvora CdM-a, Omeragić smatra da je to funkcija na kojoj može da da najveći doprinos i da pruži svoj maksimum, imajući u vidu prethodno iskustvo i znanje.

U međuvremenu Ministarstvo vansjkih poslova MVP je saopštilo da je Omeragić podnio zahtjev za povratak u Crnu Goru.