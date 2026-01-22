Adel Omeragić, raniji portparol Bošnjačke stranke, koji je krajem novembra prošle godine otputovao u SAD i preuzeo dužnost konzula Crne Gore u Njujorku, vraćen je u Crnu Goru nakon nepuna dva mjeseca boravka

Izvor: Vlada Crne Gore

"Kratkovida i loša politička procjena predsjednika Bošnjačke stranke i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića dovela je do ozbiljnog narušavanja ugleda crnogorske diplomatije u jednoj od najvažnijih partnerskih zemalja – Sjedinjenim Američkim Državama", navodi se u tekstu tog portala.

Ovaj portal piše i da razlozi hitnog povratka Omeragića nijesu diplomatski, već isključivo unutrašnji politički obračuni unutar Bošnjačke stranke.

Podsjetimo, krajem prošle godine doskorašnji poslanik BS Admir Adrović napustio je poslanički klub te partije. Prema izbornoj listi sa parlamentarnih izbora 2023. godine, naredni kandidat za poslaničko mjesto bio je upravo Adel Omeragić. Međutim, kako je Omeragić u međuvremenu naimenovan za konzula u Njujorku, u javnosti se smatralo da će poslanički mandat preuzeti Irfan Husović.

Prema informacijama iz izvora bliskih Bošnjačkoj stranci, ministar Ibrahimović je Husoviću postavio neprihvatljive uslove – da njegov bliski rođak, predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović, podnese ostavku, kao i da Irfan Husović prilikom ulaska u poslanički klub potpiše bjanko ostavku, piše 24kroz7.

Nakon što je Husović odbio takve ucjene, Ibrahimović je, prema istim izvorima, posegnuo za krajnje kompromitujućim potezom – povlačenjem Omeragića iz diplomatske misije u Njujorku.

Omeragić je u SAD otišao sa porodicom, djeca su upisana u školu, a plan je bio da na toj dužnosti ostane najmanje četiri godine, kako diplomatska praksa i nalaže.