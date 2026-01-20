Ustavni sud sjutra će razmatrati da li sutkinja te institucije Desanka Lopičić može nastaviti da obavlja funkciju, nakon što 23. januara stekne uslove za starosnu penziju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

To su “Vijestima” rekli iz Ustavnog suda, nakon što je šef države Jakov Milatović juče tražio da se ta institucija izjasni o ustavnosti i zakonitosti daljeg vršenja funkcije sutkinje Lopičić, nakon što 23. januara ispuni uslove za penziju, pišu Vijesti.

“Ustavni sud sazvao je sjednicu na kojoj će, između ostalog, razmotriti i pitanja koja su sadržana u aktu predsjednika države, g. Jakova Milatovića”, rekli su iz Ustavnog suda, odgovarajući na pitanje redakcije kako gledaju na zahtjev šefa države.

Lopičić je 27. decembra prošle godine istekao dvanaestogodišnji mandat na funkciji u Ustavnom sudu. Skupština je dan kasnije, 28. decembra, donijela odluku da joj produži mandat do izbora njenog nasljednika, najduže godinu, u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu (član 15). Odluka je donijeta jednoglasno, dvotrećinskom većinom (54 poslanika), iako je predsjednik države početkom decembra predložio Predraga Krstonijevića da na funkciji sudije Ustavnog suda naslijedi Lopičić. Krstonijević nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu u prvom krugu glasanja, prenose Vijesti.

Iz Akcije za ljudska prava (HRA) upozorili su ranije da je produžetak mandata Lopičić neustavan i da je njoj još prošle godine funkcija morala da prestane jer je navršila 40 godina staža, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), a u januaru puni i 65 godina života, čime ispunjava i drugi uslov za penziju, po Zakonu o radu.

Milatović je u dopisu Ustavnom sudu naveo da se na osnovu uvida u akt suda od 11. decembra 2024. godine, koji je upućen Ustavnom odboru Skupštine, može konstatovati da Lopičić 23. januara 2026. godine navršava 65 godina i da ima preko 40 godina staža osiguranja, čime ispunjava uslove za starosnu penziju.

Podsjetio je da je, na osnovu istog akta i pozivajući se na istovjetne razloge, Ustavni odbor u decembru 2024. zaključio da je bivša sutkinja Ustavnog suda Dragana Đuranović ispunila uslove za starosnu penziju, nakon čega joj je predsjednik Skupštine konstatovao prestanak funkcije, javljaju Vijesti.

Ukazao je na dodatnu činjenicu da je bivša sutkinja Đuranović u momentu penzionisanja bila sudija u punom ustavnom mandatu, za razliku od Lopičić, kojoj je zbog isteka mandata već konstatovan prestanak sudijske funkcije.

Ustavni sud, od predviđenih sedam, ima šestoro sudija.