Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider GP URA Dritan Abazović ocijenio je da su vanredni parlamentarni izbori jedino rješenje za političku krizu u Podgorici i na državnom nivou, nakon najave Demokratske narodne partije (DNP) da će istupiti iz vlasti. Abazović smatra da Crna Gora treba „jake lidere“ koji će voditi zemlju naprijed, a ne vraćati se na teme iz prošlosti i uske interese.

On je istakao da se parlamentarna većina raspala, te da vlast u Podgorici više nema legitimitet jer DNP i Slobodna Crna Gora ne žele da budu dio upravljanja. „Ova Vlada je najveći neprijatelj sama sebi, jer se u njoj niko ne podnosi i svi brinu samo za svoje fotelje“, rekao je Abazović.

Posebno je kritikovao investicione projekte, navodeći da je propao plan izmještanja korita rijeke Ćehotine, što može ugroziti isporuku uglja u Termoelektranu Pljevlja. Takođe je upozorio na značajan rast cijene druge dionice auto-puta Mateševo–Andrijevica, koja je sa početnih 420 miliona porasla na 690 miliona eura, odnosno oko 30 miliona po kilometru.

Abazović je poručio da URA neće podržati povećanje zarada poslanika, ali da će ponovo predložiti povećanje dječjeg dodatka. Na pitanje o dvojnim državljanstvima, rekao je da je to trenutno pitanje političkog pozicioniranja, a ne strateškog rješavanja.