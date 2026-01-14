U saopštenju za javnost, Smolović navodi da je Bijelo Polje grad antifašističke tradicije, suživota i međusobnog poštovanja, i takav mora i ostati.

Kao lokalna uprava i kao ljudi koji baštine građanske, antifašističke i evropske vrijednosti, izražavamo duboku zabrinutost i zgroženost pojavama povampirenja četničke ideologije, naročito kada se takve poruke šalje menadžment institucija koje imaju direktan uticaj na mlade i obrazovni sistem, kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, prenosi Radio Bijelo Polje.

“Svako veličanje ideologija koje su utemeljene na mržnji, podjelama i istorijskim zločinima, predstavlja direktan udar na vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora. Pozivamo državne institucije, prije svega Vlada Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, da hitno i odgovorno reaguju i jasno se odrede prema ovom slučaju. Ukoliko su, kako se često ističe, istinski posvećeni evropskom i građanskom putu Crne Gore, onda ne smije biti selektivnosti kada je riječ o odbrani tih vrijednosti”, ističe on.

Dodaje se da će Opština Bijelo Polje, bez obzira na političku cijenu i makar to značilo opstrukcije, uskraćivanje podrške ili usporavanje projekata od strane osvetoljubivih pojedinaca, ostati dosljedna odbrani vrijednosti na kojima počiva savremeno, demokratsko društvo.

“U savremenoj Evropi nema mjesta za povampirene, mračne ideologije koje dijele društvo i vraćaju ga unazad. Obrazovne ustanove i ljudi zaposleni u njima moraju biti primjer i prostor znanja, tolerancije i kritičkog mišljenja, a ne platforma za normalizaciju ekstremizma u bilo kojem obliku. Opština Bijelo Polje će, kao i do sada, ostati dosljedna antifašističkom nasljeđu, građanskom karakteru i evropskoj budućnosti Crne Gore”, zaključio je Smolović.