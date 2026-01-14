,,Sluganski odnos prema Hrvatskoj ne mogu da gledam, sramota me predaka i biće me sramota moga sina", poručio je lider DNP-a Milan Knežević gostujući u emisiji na TV Adria.

Izvor: MONDO

On je dalje govoreći o bilateralnim pregovorima sa Hrvatskom otkrio da je bilo raznih ideja u vezi spornog broda “Jadran”, rekavši da se čak išlo do toga da je predlagano da se on digne u vazduh.

“Znate li, kada smo pravili konsultacije oko broda Jadran, kakvih je ideja bilo. Od toga da je to drvenarija i da im se to da bez problema. Vjerujete li da je bila ideja da se Jadran digne u vazduh jedne noći. Neću da kažem čija je ideja, ali ako me budu načepili u narednom periodu, reći ću”, kazao je Knežević na TV Adria.

On je odbio da kaže ko je to navodno predlagao.

Kazao je da je ideja došla iz parlamentarne većine, preciznije iz redova Vlade.

“Bila je to ideja, da dignu Jadran u vazduh”, naveo je lider DNP-a.