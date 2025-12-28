Spajić gost Beča na Novogodišnjem koncertu

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić prihvatio je poziv saveznog kancelara Republike Austrije Kristijana Štokera da prisustvuje tradicionalnom Novogodišnjem koncertu u Beču, koji će ove godine prvi put biti održan pod dirigentskom palicom čuvenog maestra Janika Nezé-Segena.

Tim povodom, kancelar Štoker je istakao da Crna Gora u kontinuitetu pokazuje izuzetnu posvećenost evropskim integracijama, naglašavajući da je, posebno u prethodnim godinama, njen pristupni proces jedan od najambicioznijih i najuspješnijih među državama kandidatima. „Evropska unija vas konačno mora nagraditi“, poručio je austrijski kancelar.

Susret u Beču biće prilika da Štoker i Spajić dodatno potvrde snažno partnerstvo Crne Gore i Austrije, ali i da pošalju jasan signal podrške evropskoj perspektivi Crne Gore i njenim reformskim naporima na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Kako je saopšteno, umjetnost i kultura, kao univerzalne i ujedinjujuće vrijednosti, snažno simbolizuju zajedničku evropsku budućnost dvije države. Upravo te vrijednosti Austrija i Crna Gora žele da još snažnije afirmišu u godinama koje dolaze, kroz političku saradnju, ali i kulturnu razmjenu.