Potraga za nestalim muškarcima kod Leskovca traje skoro 24 sata, a oglasila se njihova prijateljica koja je otkrila šta se desilo neposredno prije njihovog nestanka.

Izvor: ustupljene fotografije

Blizu Leskovca kod jezera Barje traje potraga za Stefanom Krstićem (38) i Slavišom Antićem (47) koji su se izgubili kod jezera prije skoro 24 sata, a sada se oglasila njihova prijateljica za "Kurir". Vatrogasci-spasioci, policija i mještani su neprekidno na terenu od četvrtka u 16 časova.

"Stefana zovemo na mobilni telefon čitavo jutro, broj je sve vrijeme nedostupan, strahujemo. Nije nam jasno kako su mogli tek tako da nestanu, kao da su u zemlju propali.

Pretražuje se i jezero i okolina, ali ništa. Velika misterija je i to što nigdje nema ni traga od čamca koji oni posjeduju, a riječ je o vojničkom čamcu, koji nije mogao tek tako da potone ili ispari. Uopšte nam ništa nije jasno", rekla je ona.

Pogledajte fotografije potrage za nestalim muškarcima kod jezera Barje blizu Leskovca

Prema njenim riječima, oni su bili u vikendici u selu Crcavac blizu jezera. Porodica je sumnjala da nešto nije u redu kada se nisu javljali još od ranih jutarnjih sati.

"Stefan ima 38 godina, Slaviša 47. Godinama se druže i redovno dolaze u tu vikendicu, vole da pecaju.

Poznaju teren odlično, svaki pedalj. Zato nam je potpuno nevjerovatno da su tek tako nestali", dodaje prijateljica nestalih muškaraca.

Porodice strahuju od najgore. Plaše se da su upali u vodu, a to bi bio najgori epilog zbog izrazito niskih temperatura.

"Plašimo se da su završili u vodi, to bi bio najgori scenario. Minus je, u takvim uslovima srce prvo strada. Molimo se da se desi čudo, ali kako vrijeme prolazi, nade je sve manje", zaključila je njihova prijateljica.

(Kurir/MONDO)