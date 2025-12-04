Vuk Banićević i njegov brat Vlado Banićević zvani Gorčilo uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da su kao saizvršioci u četiri navrata bili uključeni u šverc kokaina.

Izvor: DPS

Kotorski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) saopštio je da Vuk Banićević više nije odbornik te partije u lokalnom parlamentu.

"Banićević je bio odbornik u mandatu koji je započeo 2020. godine, a koji je okončan izborima održanim 29. septembra prošle godine. Uvidom u listu koja je predata Opštinskoj izbornoj komisiji lako je utvrditi da na njoj Banićevićevog imena nema, a odlukom Ustavnog suda, i proglašenjem konačnih rezultata izbora od strane Opštinske izborne komisije stekli su se uslovi i za verifikaciju novih odborničkih mandata. Opštinski odbor DPS Kotor apeluje na javnost da se služi isključivim i provjerenim informacijama i da se ne pokušavaju steći jeftini politički poeni na ovoj važnoj i ozbiljnoj temi", piše u saopštenju.

Ustavni sud je na jučerašnjoj sjednici odbio izbornu žalbu kotorskog odbora DPS-a na izborni proces, čime su se stekli uslovi za proglašenje konačnih rezultata lokalnih izbora.

Opštinska izborna komisija Kotor je na današnjoj sjednici utvrdila rezultate glasanja sa svih biračkih mjesta na području te opštine, na izborima 29. septembra 2024. godine.