Kako nezvanično saznaje Dan, odluka o formiranju partije više nije pitanje političke procjene, već konkretan proces koji je aktivno započet.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Iako se o toj mogućnosti govorilo još od kada je napustio Pokret Evropa sad, gdje je bio jedan od osnivača, upravo je Milatović mjesecima usporavao formalizovanje nove političke strukture, smatrajući da to nije njegov prioritet u prvim godinama predsjedničkog mandata.

Prema informacijama do kojih je došao "Dan", intenzivne diplomatske aktivnosti u kojima je Milatović učestvovao proteklih mjeseci dovele su i do toga da sa više uticajnih međunarodnih adresa dobije ohrabrenje da napravi politički iskorak. Kako tvrde naši izvori, njihova je procjena da bi Milatović, uz imidž umjerenog evropskog političara i njegovu već izgrađenu mrežu međunarodnih kontakata, mogao odlučujuće da utiče na formiranje takozvane evropske vlade u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora 2027. U tom kontekstu, u diplomatskim krugovima sve se češće govori da je politički kapital predsjednika nedovoljno iskorišćen ako ostane van partijskog okvira, piše Dan.

U prilog takvim analizama ide i činjenica da se Milatović više puta javno i institucionalno sukobio sa aktuelnom vladom, vraćajući niz zakona parlamentu, otvoreno kritikujući pojedine odluke premijera Milojka Spajića i ukazujući na nesaglasje oko ključnih reformskih pitanja. Odnosi između dva centra izvršne vlasti mjesecima su opterećeni različitim vizijama evropskog puta Crne Gore i tempa institucionalnih promjena.

Sagovornici "Dana", koji su željeli da ostanu anonimni, podsjećaju da su gotovo sva relevantna istraživanja javnog mnjenja u protekle dvije godine pokazala da Milatović uživa stabilan rejting, uglavnom iznad prosjeka većine lidera parlamentarne većine, ali i posebno visok nivo povjerenja među neopredijeljenim biračima. U pojedinim istraživanjima bio je rangiran i kao političar sa najvećim ličnim povjerenjem u zemlji, što je za međunarodne partnere bio dodatni signal da bi upravo on mogao da bude ključni faktor okupljanja umjerenog i proevropskog političkog bloka.

Takve projekcije objašnjavaju zbog čega se formiranje partije sada posmatra kao prirodan nastavak Milatovićevog političkog puta. Njegov eventualni izlazak na parlamentarne izbore dramatično bi promijenio odnose snaga, posebno u onom dijelu biračkog tijela koje se izjašnjava kao proevropsko, ali je nezadovoljno tempom reformi. Ukoliko se projekat Pokret za Crnu Goru zaista formalizuje, izvjesno je da će politička scena ući u fazu dubokog preslaganja, u kojoj će lični autoritet predsjednika imati centralnu ulogu.

Iz kabineta predsjednika države nisu direktno potvrdili da je proces formiranja partije započet, ali nisu ni odbacili takve navode, ističući da je Milatović uvijek ukazivao da je važno postojanje politika usmjerenih ka opštem interesu.

,,Kada je riječ o formiranju političkog subjekta, predsjednik je uvijek jasno iskazivao da mu je važno postojanje politika koje su okrenute javnom interesu, modernizaciji i evropskim vrijednostima. U tom smislu, ne odustaje od uvjerenja da politička scena Crne Gore zaslužuje odgovornu i reformski usmjerenu opciju", kazali su iz Milatovićevog kabineta za "Dan".

Mogućnost da Milatović osnuje partiju pominjala se u više navrata. Nakon raskola u Pokretu Evropa sad, dio odbornika istupio je iz te partije i osnovao poseban klub u podgoričkom parlamentu – Pokret za Podgoricu. Koalicija koju je predvodio taj pokret na narednim lokalnim izborima osvojila je šest mandata, od čega pet pripada Milatovićevom klubu. Takođe, Milatoviću je u više navrata podršku uputio predsjednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović, koji je na to mjesto došao nakon izbora na kojima je bio nosilac liste PES-a, piše Dan.