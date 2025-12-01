Na sjednici Skupštine poslanici su za predsjednika Senata Državne revizorske institucije (DRI) imenovali Sinišu Čađenovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glasalo je 44 poslanika, od kojih svi "za". Boris Mugoša (SD) kazao je ranije tokom sjednice da kandidatu koji će danas biti izabran želi puno sreće u radu, piše Pobjeda.

,,Opozicija neće prisustvovati glasanju", kazao je on.

Milan Knežević (DNP) upitao je Mugošu o tome što je kazao da je plata senatora DRI veća od svih zarada.

,,To je zagolicalo moje velike uši... Ta plata je, kažete veća od VDT, predsjednika… Da li je veća od poslaničkih plata? Nas su predstavili kao najgrđe ljude u Crnoj Gori, da jedemo za euro i po po restoranima, da se oblačimo na račun Skupštine… Kolika je plata jednom od senatora DRI", pitao je Knežević Mugošu.

Mugoša je u odgovoru naveo da je članovima DRI isti koeficijent kao poslanicima i minstirima, dok, prema njegovim riječima, predsjednik DRI ima veći koeficijent.

,,Predsjednik DRI ima 200 eura veću platu od poslanika", rekao mu je Mugoša, piše Pobjeda.

Čađenović je radni anganžman kao pripravnik počeo u DRI 2005. godine.

“Čađenović ima blizu 20 godina iskustva u DRI u oblasti revizije i finansija. Za člana Senata izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, jula 2024. godine. Kao član Senata je ujedno i rukovodilac Sektora III, koji je odgovoran za sprovođenje finansijskih revizija i revizija usklađenosti poslovanja državnih fondova, subjekata iz oblasti ekonomskog razvoja, energetike, zdravlja, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i revizija informacionih sistema”, piše na sajtu te institucije.

Izborom Čađenovića na poziciju predsjednika Senata i formalno će biti zaokružen cijeli proces popune upražnjenih mjesta u DR, što je bio i zahtjev Evropske komisije.

“Potrebno je obezbijediti efikasno funkcionisanje spoljne revizije imenovanjem predsjednika DRI”, piše u posljednjem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore.

Po Zakonu o DRI (član 39) predsjednik Senata predsjedava Senatu, predstavlja i zastupa instituciju, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje najstariji član Senata.

U Senatu DRI su osim Čađenovića i Milan Dabović, Branislav Radulović, Vesna Mihailović i Milan Popović.