U PES-u navode da se, poslije razgovora predsjednika Jakova Milatovića sa poslaničkim klubovima o kandidatkinji koju je predložio — Mirjani Vučinić — ide u pravcu da se u drugom krugu obezbijedi podrška za sva tri predložena kandidata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik države predložio je Mirjanu Vučinić, dok je Ustavni odbor Skupštine kandidovao Jovana Jovanovića i Mirjanu Radović.

Poslanici su prihvatili prijedlog Ustavnog odbora da se Jovan Jovanović izabere za sudiju Ustavnog suda.

Poslanici nijesu prihvatili prijedlog Ustavnog odbora da Mirjana Radović bude izabrana za sudiju Ustavnog suda.

Prijedlog da se Mirjana Vučinić izabere za sudiju nije prošao.

Da bi najbolje rješenje bilo izabrati sve predložene sudije ocijenio je ranije za Javni servis poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Dejan Đurović.

“Bilo bi vrlo korisno da izaberemo sve troje sudija i može se očekivati da poslanici donesu takvu odluku. Ja očekujem da budu izabrana bar dva kandidata“, rekao je Đurović.

Demokratska partija socijalista nije učestvovala u konsultacijama kod predsjednika, budući da je ranije saopštila da će podržati Milatovićevu kandidatkinju.