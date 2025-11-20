Crna Gora namjerava da uvede odgovarajuće mjere „veoma uskoro“, rekao je premijer Milojko Spajić u emisiji The Europe Conversation na Euronewsu, nakon prvog Foruma o proširenju Evropske komisije u Briselu.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Crna Gora će pooštriti vizna pravila za ruske državljane kako bi bila usklađena sa politikom EU, kojoj se ova zemlja Zapadnog Balkana nada pridružiti do 2028. godine, kazao je crnogorski premijer Milojko Spajić za Euronews.

Ranije ovog mjeseca, EU je najavila stroža vizna pravila za ruske državljane kako bi se poboljšala bezbjednost nakon hibridnih dron napada pripisanih Rusiji.

Od sada, ruski državljani više neće imati pravo na vize za više ulazaka u EU. Umjesto toga, moći će da dobiju samo jednokratne vize, što zahtjieva novu aplikaciju za svaku posjetu.

Međutim, u Crnoj Gori je situacija veoma drugačija: ruski državljani mogu da putuju u zemlju bez vize do 30 dana uz važeći pasoš, što dovodi do velikog broja ruskih posjeta.

Spajić je istakao da Crna Gora u potpunosti prati Zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku EU (CFSP) — ključni uslov za članstvo u EU — uključujući i u ovom pitanju.

CFSP je okvir EU za koordinaciju spoljne politike i bezbjednosnih aktivnosti, koji uključuje sankcije EU protiv Rusije.

„Čak i prije nego što imamo status i benefite članstva, ponašamo se kao država članica“, rekao je crnogorski premijer.

Očekuje se da Crna Gora prilagodi svoju viznu politiku onoj EU kako bi se pridružila bloku od 27 članica.

Zemlja je takođe ukinula bezvizne režime za državljane Jermenije, Uzbekistana, Kuvajta i Egipta u oktobru, kako bi se uskladila sa politikom EU.

Vlada se nada da će zemlja postati 28. članica EU do 2028. godine. Spajić je priznao da je postignut brz napredak, ali da se može učiniti još više.

„Potrebno je da svih 27 država članica osjete i istinski veruju da je u njihovom nacionalnom interesu da vide Crnu Goru kao dio EU. Moramo da ih u to ubijedimo. Ne smijemo da se opuštamo“, rekao je Spajić.

Premijer vjeruje da bi se Crna Gora sada trebalo fokusirati na izgradnju i jačanje odnosa sa drugim državama članicama.

„Postoje države članice koje su malo konzervativnije prema proširenju kao konceptu. Zato moramo veoma naporno da radimo sa tim zemljama”, kazao je.

Na ovom mjestu, Spajić je naglasio značaj vladavine prava: „Zemlje Balkana tradicionalno su bile fokus u pogledu ovog aspekta.“

Dodao je da je Crna Gora sprovela reforme na ovom polju, što dokazuje zatvaranje poglavlja pet o javnim nabavkama. Ovo se odnosi na skup zakona i propisa EU koje zemlje kandidati moraju da usvoje prije nego što mogu postati članice.

„Opet, moramo uraditi mnogo više. Moramo pokazati da radimo odličan posao kada je riječ o vladavini prava, istakao je on.

Generalno, sa tehničke strane, Spajić je rekao da Crna Gora treba da obavi svoj dio zadataka i bude spremna za pristupanje.

„To je u našem interesu, u interesu cijele unije, jer očigledno, kada se pridružimo EU, želimo da dodamo vrijednost. Ne želimo da oduzimamo vrijednost”, kazao je Spajić.