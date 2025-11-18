U ime SR Njemačke dokument bi trebalo da potpiše Patrik Šnider, ministar transporta u saveznoj vladi.

Deklaracija o namjeri i procedurama međusobnog priznavanja vozačkih dozvola između Crne Gore i SR Njemačke biće potpisana 19. decembra ove godine, saznaje Dan iz kabineta predsjednika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova.

Prema istom izvoru, u ime SR Njemačke dokument bi trebalo da potpiše Patrik Šnider, ministar transporta u saveznoj vladi.

Još nije poznato ko će u ime Vlade Crne Gore staviti potpis na deklaraciju, ali se procjenjuje da kandidata neće nedostajati, s obzirom na to da je riječ o pitanju koje je dugo u fokusu javnosti i od velike važnosti za brojnu crnogorsku dijasporu u Njemačkoj.

Tema priznavanja vozačkih dozvola godinama se najčešće vezuje za Bošnjačku stranku i njenog predsjednika Ibrahimovića, koji je u kontinuitetu, kao ministar u dvije vlade i kao poslanik u Skupštini Crne Gore, insistirao na njenom rješavanju, a sada sa pozicije ministra vanjskih poslova vodi završne aktivnosti.

O ovom pitanju razgovarano je i nedavno na sastanku vrha BS sa kolegama iz CDU u Baru, podsjeća naš izvor iz stranke.

Nakon potpisivanja deklaracije, Crna Gora će, prema informacijama našeg izvora, završiti svoj dio posla, dok će na institucijama SR Njemačke biti da sprovedu potrebne procedure kako bi se otpočelo sa priznavanjem konkretnih vozačkih dozvola.

Nedavno je ministar Ibrahimović objavio da je na pomolu kraj više od deset godina borbe za međusobno priznavanje vozačkih dozvola između Crne Gore i SR Njemačke, pobjeda vanjske politike CG i politike Bošnjačke stranke da bude servis građanima u Crnoj Gori i dijaspori.