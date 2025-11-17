Knežević je kazao da se, nakon neusvajanja Izvještaja o radu tužilaštva, postavlja pitanje "da li imamo vrhovnog državnog tužioca".

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković se okružio kadrom iz vremena kad je na čelu Specijalnog državnog tužilaštva bio Milivoje Katnić.

To je kazao lider i poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević na današnjoj sjednici parlamenta, na kojoj poslanici raspravljaju o Predlogu za izbor dva člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika koji nisu advokati, ali i Izvještaju sa konsultativnog saslušanja kandidata za člana Tužilačkog savjeta iz reda advokata, predloženog od strane Advokatske komore Crne Gore.

"Formalno pravno imamo, suštinski nemamo. I da je ovo iole demokratska procedura i da se vodimo zapadnoevropskim standardima kojih su nam puna usta mi bismo danas razgovarali o izboru vrhovnog državnog tužioca, a ne dopuni Tužilačkog savjeta sa tri člana. Zato i smatram da je neophodno da što prije dođe do promjene Zakona o tužilaštvu, kako bi se jasno odredile i definisale nadležnosti vrhovnog državnog i glavnog specijalnog tužioca, ali i Tužilačkog savjeta", poručio je.

On je dodao da "ovakvo tužilaštvo nikom nije potrebno".

"Gospodin (Milorad) Marković se okružio Lidijom Vukčević, Tanjom Božović, Lepom Medenicom i svim onim tužiocima iz vremena Milivoja Katnića koji su barjačili pod stegom DPS-a, navodno braneći državu, a sve vrijeme se obračunavajući sa nama", kazao je, dodavši da vrhovni državni tužilac ima "najviše ovlašćenja u Crnoj Gori".

Knežević je pozvao Markovića da se uključi u slučaj "zloupotrebe službenog položaja od strane Katnića, Saše Čađenovića i Zorana Pažina" kad su "pritiskali britanskog advokata Tomija Kedmena i bivšeg operativca CIA-e Džozefa Asada".

"Pozivam gospodina Markovića da istraže pokušaj ubistva Dušana Kneževića 2015. godine kad su ga policajci tukli", poručio je.

On je i pojasnio zašto su glasali za imenovanje Markovića za vrhovnog državnog tužioca.

"Gospodin (Andrija) Mandić nakon razgovora a Markovićem je meni rekao da ga treba podržati zbog njegovog odijela i cipela jer mu se čini da se radi o poštenom čovjeku... Zbog tih cipela i odijela, mi smo presudili da glasamo, jer je kolega Mandić sračunao da koštaju oko 45 eura, a danas Marković ima cipele koje koštaju skuplje nego sve na meni, osim glave", istakao je.