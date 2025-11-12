Krivokapić u pismu poručuje Spajiću i Milatoviću da im je ovo “višestruka obaveza, zavjet i dug”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić danas je, uoči praznika Njegoševog dana, zatražio od predsjednika države i Vlade Jakova Milatovića i Milojka Spajića da pokrenu obnovu Kapele na Lovćenu, po uzoru na Njegoševu iz 1846.

Krivokapić je u otvorenom pismu Milatoviću i Spajiću, zatražio da pokrenu obnovu kapele u sklopu obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore, 175 godina od upokojenja Petra II Petrovića Njegoša i 180 godina od izgradnje Kapele na Lovćenu.

“To je naša višestruka obaveza, zavjet i dug, a vama dvojici pripala je čast da veliki san i neispunjenu želju našeg mitropolita Amfilohija pretočite u stvarnost”, napisao je Krivokapić u pismu.

On smatra da obnoviti Kapelu znači ispuniti ne samo Njegov, već prije svega Njegošev zavjet (amanet)!

“Obnoviti Kapelu znači izgraditi je po uzoru na Njegoševu iz 1846!Obnoviti Kapelu znači graditi je od izvornog kamena od koga je i prva napravljena! Obnoviti Kapelu znači povratiti izgubljeno povjerenje”, istakao je Krivokapić.

On je dodao i da obnoviti Kapelu znači izmiriti se sa sobom i sa drugima.

“Obnoviti Kapelu znači obnoviti svijest o zajedništvu i međusobnom praštanju!Obnoviti Kapelu znači omogućiti veliki preokret kroz svenarodni poduhvat! Obnoviti Kapelu znači obnoviti slobodarsku Crnu Goru u kojoj nema pobjednika i poraženih”, dodao je Krivokapić.

On je rekao da obnoviti Kapelu znači upaliti slobodarsku „luču“ koja će nam kroz vijekove osvjetljavati trag!

Krivokapić je podsjetio na zavjet Njegoša “genija, prosvjetitelja, književnika, vladara i vladike: „Ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu… To je moja potonja želja, koju u vas ištem, da je ispunite, i ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učinit’, kako ja hoću, onda ću ve ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas biće mi najžalosniji i tu moju žalost stavljam vama na dušu”.

Krivokapić je naveo i da se i pokojni arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije obraćao Vladi 2012. otvorenim pismom tražeći obnavljanje Kapele.

Krivokapić je rekao da je obraćanje Amfilohija tada bilo bezuspješn i citirao mitropolitove riječi izrečene na Božić 2019:„Neka mauzolej ostane, on nikome ne smeta, ali prije njega ima divno mjesto na kome se crkva može vratiti u onakvom obliku kakva je oduvijek i bila, sa svakim kamenčićem. Tek tada će se Crna Gora i Crnogorci okrenuti jedni drugima.”