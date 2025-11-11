U Skupštini Crne Gore poslanici danas postavljaju pitanja predstavnicima Vlade.

Tokom jula i avgusta 2025. godine, službenici mješovite patrole Stanice granične policije Rožaje i Odjeljenja bezbjednosti Rožaje evidentirali su sedam slučajeva upotrebe vatrenog oružja tzv. šenlučenja na teritoriji Republike Kosovo, u pograničnom području koje gravitira prema ski-centru Hajla-Štedim, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je to saopštio odgovarajući na pitanje poslanika Demokrata Albina Ćemana o incidentima u kojima je došlo do ispaljenih projektila/pucnjave sa teritorije Kosova u pravcu objekata na crnogorskoj strani u zoni skijalista Hajla-Štedim.

..Ministarstvo unutrašnjih poslova bilježi incidente i povrede državne granice koji potiču sa teritorije Kosova. O ovim svim slučajevima pisanim putem obavještavalo je Ministarstvo vanjskih poslova, kako bi se navedena pitanja rješavala diplomatskim putem, uz sprovođenje mjera iz nadležnosti MUP-a i Uprave policije", kazao je Šaranović.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović odgovarao je na pitanje poslanice Demokrata Aleksandre Vojinović, o tome koliko stranih državljana boravi u Crnoj Gori.

,,Prema evidencijama Ministarstva unutrasnjih poslova, u Crnoj Gori 97.995 stranaca ima odobren privremeni i stalni boravak u skladu sa Zakonom o strancima. Ukupan broj stranaca koji u Crnoj Gori borave po osnovu dozvole za privremeni boravak je 26.539. - Ukupan broj stranaca koji u Crnoj Gori borave po osnovu dozvole za privremeni boravak i rad je 41.792. - Ukupan broj stranaca koji u Crnoj Gori imaju odobren stalni boravak je 29.664", kazao je Šaranović.

Šaranović dodaje da zemlje porijekla stranaca koji u Crnoj Gori borave po osnovu odobrenog privremenog boravka a koji su najzastupljeniji u Crnoj Gori su: Ruska Federacija, Republika Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina, Republika Kosovo. Takode, po osnovu privremenog boravka u Crnoj Gori borave i državljani drugih država ali u znatno manjem broju. On je podsjetio da se u Skupštini Crne Gore već nalazi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji, kako je naveo, predstavlja važan iskorak u modernizaciji sistema.

Na pitanja odgovaraju Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Bojan Božović, ministar pravde, Anđela Jakšić Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Admir Šahmanović, ministar energetike i rudarstva i Danilo Šaranović, ministar unutrašnjih poslova.