Izvor: Evropa sad

Poslanički klub Pokreta Evropa sad predao je u skupštinsku proceduru Predlog Zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojim se predviđa smanjenje budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje političkih subjekata i nezavisnih poslaničkih i odborničkih klubova za 50 odsto.

Kako se navodi u saopštenju, cilj je da se ta sredstva preraspodjele na povećanje dodatka za djecu u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

"Imajući u vidu da je Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dio korpusa izbornih zakona koji se usvajaju apsolutnim konsenzusom, da bi se ovaj predlog usvojio neophodno je da predlagači uvećanja dječijeg dodatka iz poslaničkog kluba GP URA obezbijede prvo neophodnu saglasnost svih kolega iz opozicije za izmjene zakona, kako bi poslanici parlamentarne većine bili u prilici da podrže predlog za uvećanje dječijeg dodatka. Ovo je važno iz razloga što je upravo parlamentarna opozicija insistirala na uvećanju izdvajanja za finansiranje političkih subjekata kako bi pristali da glasaju za druge reforme izbornog zakonodavstva", saopšteno je iz PES-a.

Dodaju da eventualnom saglasnošću opozicije, te usvajanjem izmjena zakona, obezbijeđena razlika će biti preusmjerena dodatno na prihodnu stranu budžeta na koju predlagač povećanja može računati, uz 55 miliona eura, koliko se već izdvaja iz budžeta za preko 120 hiljada korisnika dječijeg dodatka.

"Jako je važno da svi politički subjekti i oni koji su nekada ukinuli dječiji dodatak i oni koji ga za vrijeme vlasti nisu uvećavali, sada pokažu spremnost da svoja budžetska finansiranja ustupe i usmjere na predloge koje promovišu i time omoguće njihovu realizaciju, umjesto što se populističkim predlozima pravi račun bez krčmara kako bi se isti koristili za partijski marketing bez prethodno obezbijeđenih sredstava u budžetu", saopšteno je iz PES-a.