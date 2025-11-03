"U skladu sa finansijskim mogućnostima i mišljenjem Ministrstva finansija, Radna grupa će razmotriti mogućnost povećanja prava na dječiji dodatak", kazali su iz ministarstva.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Građani su pokrenuli peticiju kojom traže povećanje dječjeg dodatka, za najmanje 60 posto, jer smatraju da dosadašnjih 30 eura ne pokriva ni osnovne potrebe najmlađih, te da od 2021. godine, otkako je uveden, nije usklađen sa gotovo svakodnevnim povećanjem troškova života.

Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije poručuju da će u skladu sa finansijskim mogućnostima i mišljenjem Ministrstva finansija, njihova nova Radna grupa razmotriti mogućnost povećanja prava na dječiji dodatak.

"Mi smatramo da ova inicijativa treba i nadamo se da hoće da dobije zeleno svjetlo, zato što je u interesu građana Crne Gore, a samim tim mislim da i Skupština i Vlada treba da negdje osluškuju šta su to potrebe građana i koji su interesi ljudi u našem društvu. Tako da nadamo se da će doći do povećanja samog iznosa dječijeg dodatka i očekujemo da to bude otprilike neki iznos, optimalno bi bilo povećanje oko 60%, da to bude neki iznos od 50 do 70, 80 eura za onu djecu iz najugroženijih porodica", istakla je Milica Jovančević, predstavnica inicijatora peticije, pišu Vijesti.

Ova inicijativa dobila je podršku preko 20.000 građana iako je zakonski minimum 6.000 potpisa.

Iako je opozicioni Građanski pokret URA više puta iz poslaničkih klupa predlagao povećanje ove vrste podrške građanima do 18. godina, predlozi nijesu naišli na razumijevanje parlamentarne većine.

Milena Vuković, poslanica GP URA se ovog puta nada da će pritisak javnosti uroditi plodom.

"Zaista ne može biti veliko izdvajanje za državu koja ulaže u raznorazne stvari, koja ima toliko državnih automobila i tako dalje, a ovo je ulaganje u našu djecu. Vi znate i podatak da je svako treće dijete u Crnoj Gori na pragu siromaštva, tako da zaista vidimo ovo kao neophodno kako bi pokazali da zaista brinemo o djeci u Crnoj Gori", rekla je Vuković-

Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su formirali radnu grupu za izradu novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji kako su kazali, ima za cilj unapređenje pokrivenosti i usmjerenosti materijalnih davanja i usluga, mjera i programa, odnosno efikasnosti i finansijske održivosti sistema u cilju sveobuhvatnog i pravovremenog odgovora na potrebe korisnika.

"U skladu sa finansijskim mogućnostima i mišljenjem Ministrstva finansija, Radna grupa će razmotriti mogućnost povećanja prava na dječiji dodatak", kazali su iz ministarstva.

Iz Banke hrane poručuju da osim što je nužno povećati, iznos dodatka bi trebalo uskladiti sa potrebama najmlađih.

"Visina dodatka treba da zavisi od prihoda porodice, broja i starosti djece, porodične situacije i troškova života. Države EU primjenjuju slične kriterijume – dodatak raste sa svakim djetetom i uzrastom, uz posebnu podršku samohranim roditeljima i porodicama sa djecom sa invaliditetom. Potrebno je i redovno usklađivanje iznosa sa inflacijom i minimalnom platom, kako bi se očuvala njegova vrijednost", rekla je Marina Medojević, predsjednica Banke hrane, prenose Vijesti.

Inicijatori peticije vjeruju da je ovo ključan korak ka smanjenju dječjeg siromaštva i jačanju porodica u Crnoj Gori.

"od 2021. godine, kad je prvi put uveden ovaj dječiji dodatak, što je bila odlična inicijativa, do 2024. godine inflacija ukupna je iznosila preko 30%, a samo inflacija hrane je iznosila preko 40%. Tako da troškovi života generalno svih građana su porasli, a samim tim i roditelja i njihove djece", kazala je Jovančević.