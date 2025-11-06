Postupak uništenja duvanskih proizvoda je započeo 23. juna, a okončan je 16. septembra 2025. godine. Postupak je sproveden transparentno, uz monitoring međunarodnih partnera (HMRC, EUROL 4).

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Postupak uništenja oduzetih duvanskih proizvoda, sproveden od 23. juna do 16. septembra 2025. godine uz nadzor međunarodnih partnera, okončan je bez uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Uništeno je više od 1,7 miliona kilograma cigareta, duvana i elektronskih cigareta, u skladu sa Odlukom Vlade o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone „Luka Bar“, saopštila je Vlada.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Odluke o uništenju duvanskih proizvoda oduzetih shodno Odluci o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone „Luka Bar“ .

Navedenom Odlukom je propisano da će se duvanski proizvodi oduzeti na osnovu zabrane na teritoriji Slobodne zone, osim duvanskih proizvoda koji su predmet istrage u postupcima Specijalnog državnog tužilaštva, uništiti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, u skladu sa zakonom.

Postupak uništenja duvanskih proizvoda je započeo 23. juna, a okončan je 16. septembra 2025. godine. Postupak je sproveden transparentno, uz monitoring međunarodnih partnera (HMRC, EUROL 4).

“Uništeno je 130.003 paketa cigareta, odnosno 1.326.330.000 cigareta (određeni broj paketa nije bio standardne veličine od 10.000 cigareta); 526 paketa rezanog duvana (težine oko 100kg po paketu); 1134 paketa duvana za nergile i šest paketa elektronskih cigareta”, navode iz Vlade.

Ukupna težina uništenog duvana i duvanskih proizvoda iznosi 1.745.126 kg, a proces je sproveden uz poštovanje ekoloških standarda, bez negativnih uticaja na zdravlja ljudi i okolinu.

“U tom kontekstu, zadužena je Uprava za državnu imovinu da duvanske proizvode koji su dokazni materijal u krivičnim postupcima, u količini od oko 10.811 paketa cigareta preuzme na upravljenje u skladu sa članom 5 stav 3 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću”, navodi se.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova

” Izmjenama se vrši usklađivanje sa Direktivom Savjeta 89/105/EEZ o transparentnosti mjera kojima se uređuje određivanje cijena ljekova za humanu upotrebu i njihovo uključivanje u nacionalni sistem zdravstvenog osiguranja”, navode iz Vlade.

Takođe, precizira se postupak donošenja rješenja Ministarstva zdravlja, skraćuju rokovi za odlučivanje po zahtjevima, te se uređuje obaveza šestomjesečnog ažuriranja i dostavljanja spiska lijekova skinutih sa Liste ljekova Evropskoj komisiji.

“Na ovaj način se obezbjeđuje usklađenost propisa sa evropskim zakonodavstvom, što predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 1. Donošenje Uredbe neće izazvati dodatne troškove za građane i privredu, niti će imati fiskalne efekte na budžet Crne Gore, a istovremeno doprinosi transparentnosti i efikasnosti u donošenju odluka u oblasti dostupnosti ljekova”, ističu iz Vlade.