Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako piše portal Vijesti, za zarade savjetnika čelnika Skupštine Crne Gore u maju iz budžeta je izdvojeno ukupno 19.387,17 eura. Više od polovine te sume, 11.796,93 eura, otišlo je sedmočlanom savjetničkom timu predsjednika Andrije Mandića.

Najviše je zaradio Marko Miličić, šef Mandićevog kabineta i apsolvent Elektrotehničkog fakulteta, koji je primio 1.996,34 eura. Među najplaćenijima su i Biljana Vučurović (1.856,25 eura), bivša direktorica Gimnazije “Slobodan Škerović”, te Žana Praščević Milačić (1.864,64 eura). Portal Vijesti podsjeća da je Vučurović ranije razriješena zbog nepostupanja u slučaju seksualnog uznemiravanja učenice.

Među ostalim savjetnicima predsjednika Mandića bile su i Gordana Đuračić, Želidrag Nikčević i Matija Medojević, koji je nedavno postao državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva. Potpredsjednici Skupštine, Mirsad Nurković i Nikola Camaj, takođe imaju svoje savjetnike s mjesečnim primanjima između 1.200 i 1.400 eura.

Vijesti navode i da Skupština, pored aktuelnih savjetnika, isplaćuje i po gotovo 2.000 eura bivšim visokim funkcionerima, uključujući bivšeg generalnog sekretara i njegove zamjenice.

Portal takođe ističe i putovanja savjetnika, pri čemu su Marko Miličić i drugi članovi tima pratili predsjednika parlamenta na konferencijama u Grčkoj, Budimpešti, Strazburu, Parizu i Rijadu, uz dnevnice od stotina eura po putovanju.

Podaci su, kako navode Vijesti, prikupljeni korišćenjem aplikacije MANS-a “Pitajte institucije”.