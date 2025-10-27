Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Turske saopštilo je da su, povodom dešavanja u Crnoj Gori, preduzete mjere u cilju obezbjeđivanja sigurnosti turskih državljana i da kontinuirano održavaju kontakte sa crnogorskim vlastima.

Izvor: MONDO/Danijela Pašić

Na sajtu turskog MVP-a navodi se da su se tokom proteklog vikenda u Crnoj Gori dogodili “neki mučni događaji koji su uticali i na naše državljane”.

“Odmah po početku dešavanja uspostavljen je kontakt sa crnogorskim vlastima, te su preduzete potrebne mjere s ciljem obezbjeđivanja sigurnosti naših državljana”, kazali su iz MVP-a.

Oni su naveli da pomno prate razvoj situacije.

“Razvoj situacije se pomno prati u svim aspektima, a kontakti i koordinacija sa crnogorskim vlastima se kontinuirano održavaju”, rekli su iz MVP-a Turske.