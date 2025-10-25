To je na današnjoj sjednici Skupštine opštine (SO) Bijelo Polje kazao odbornik PES-a Dražen Petrić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pokret Evropa sad (PES) će pokrenuti inicijativu za smjenu predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića.

"Razlog inicijative je što predjednik Petar Smolović, koji je na toj funkciji od 2017. godine nije imao viziju za ekonomski ambijent i da je Opština nazadovala u pogledu indeksa razvijenosti lokane samouprave", kazao je Petrić.

Sa 19 glasova "za" usvojen je predlog odluke o rebalansu budžeta za ovu godinu u iznosu od 28.811.000 eura.

Nakon rasprave i prije izlaganja Smolovića odbornici opozicije su napustili zasjedanje, tvrdeći da neće glasati za budžet koji po njihovom mišljenju nije razvojni, prenose Vijesti.

Sjednica je nakon glasanja prekinuta, a datum nastavka će biti naknadno zakazan, pišu Vijesti.

Radomir Bajčeta, odbornik Demokratske Crne Gore, je tokom rasprave kazao da je "Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2025. godinu dokument koji, nažalost, više govori o tome kako trošimo, nego kako planiramo da se razvijamo".

"Umjesto dokumenta koji bi prezentovao plan stabilnosti i racionalizacije troškova, dobili smo plan potrošnje koji svjedoči o neodgovornom planiranju i politizaciji javnih finansija. Kada pogledamo strukturu ovog rebalansa, možemo uočiti da su povećani tekući rashodi, transferi institucijama, a da kapitalni izdaci rastu samo formalno, bez stvarnih novih projekata. Drugim riječima, ovaj rebalans nije plan rasta, već plan preživljavanja i potrošnje. Najveće povećanje se odnosi na tekuću budžetsku potrošnju, sada planiranu na 15.01 miliona eura, i to ne zbog ulaganja u javne servise, nego prije svega zbog povećanja rashoda za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca - čak 7.01 procenata", istakao je Bajčeta.

On je dodao da "dok građani svakodnevno osjećaju posljedice nepostojećih investicija usljed lošeg upravljanja lokalne vlasti i skromnih prilika za zapošljavanje, mi povećavamo broj službenika i izdatke za njihove zarade".

"Opasno zabrinjava činjenica da se i dalje izdvajaju ogromna sredstva, preko četiri miliona eura, za obaveze iz prethodnih godina. To jasno pokazuje da Opština ne uspijeva da živi od svojih tekućih prihoda. Kapitalni izdaci koji bi trebalo da budu pokretač napretka, planirani su na 9,59 miliona eura, ali kada pogledamo sadržaj, vidimo da se radi uglavnom o adaptacijama i popravkama. Ovaj rebalans ne stvara nove vrijednosti. On samo održava status kvo. A status kvo u Bijelom Polju znači odlazak mladih, pad privredne aktivnosti i rast zavisnosti od pomoći države", kazao je Bajčeta.

Sjednica je počela u 16 časova, a bilo je predviđeno da počne u 15.

"Početak XXXIII sjednice Skupštine koji je bio zakazan danas za 15 časova odlaže za 16 časova", saopšteno je danas u 15:16 iz službe SO Bijelo Polje bez obavještenja o razlogu odlaganja.