Predstavnici Državnog tužilaštva nisu došli na kontrolno saslušanje jer predmet "Telekom" nije pravno okončan...

Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) saopštilo je da su netačni navodi predsjednika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Vladislava Bojovića da Skupštini nije dostavljen dopis od strane predstavnika tužilačke organizacije u vezi sa kontrolnim saslušanjem na temu „Aktivnosti tužilaštva koje su dovele do odbacivanja krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom prodaje bivšeg državnog preduzeća Telekom“, prenose Vijesti.

Naveli su da je dopis zaprimljen u pisarnici Skupštine 15. oktobra i zaveden pod brojem TU br. 434/25).

Pojasnili su da predstavnici Državnog tužilaštva nisu došli na kontrolno saslušanje jer predmet "Telekom" nije pravno okončan.

U saopštenju su dostavili i dopis koji su potpisali vrhovni državni tužilac Milorad Marković, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i specijalna tužiteljka Ana Perović Vojinović.

Sadržaj dopisa prenosimo integralno:

"Odlukom, broj 00-63-4/25-44/1 od 3. oktobra 2025. godine, koju je donio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, utvrđeno je kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Milorada Markovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i specijalne tužiteljke u Specijalnom državnom tužilaštvu Ane Perović Vojinović, na temu: 'Aktivnosti tužilaštva koje su dovele do odbacivanja krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom prodaje bivšeg državnog preduzeća Telekom'.

Iz samog naziva, kao i iz sadržine navedene Odluke, proizlazi da je taj akt donijet radi sprovođenja kontrolnog saslušanja vrhovnog državnog tužioca, glavnog specijalnog tužioca i specijalne tužiteljke, koje se odnosi na postupanje Državnog tužilaštva Crne Gore u konkretnom predmetu, poznatom u javnosti po nazivu 'Telekom'.

Međutim, polazeći od ustavnih i zakonskih principa o samostalnosti i nezavisnosti u radu tužilaštva, odnosno njegovog posebnog, ustavom utvrđenog položaja, ukazujemo na razloge zbog kojih ne možemo uzeti učešće u zakazanom kontrolnom saslušanju.

Naime, odrebama člana 11 Ustava Gore utvrđen je princip o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku (član 1) i propisano da zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud (član 2). Prema odredbi člana 134 Ustava Crne Gore, Državno tužilaštvo je jedinstven i samostalan državni organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Odredbama člana 147 Zakona o Državnom tužilaštvu, utvrđeno je da: 'na zahtjev Skupštine ili radnih tijela Skupštine nadležnih za pravosuđe, antikorupciju i bezbjednost, vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac dužni su da dostave posebne, odnosno periodične izvještaje o svom radu, u roku koji odredi Skupština ili nadležno radno tijelo, osim ako se radi o okolnostima pojedinačnih predmeta' (stav 5) i da: 'slučaju iz stava 5 ovog člana, vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac dužni su da učestvuju u radu sjednice na poziv Skupštine, anketnog odbora i radnih tijela Skupštine nadležnih za pravosuđe, antikorupciju i bezbjednost' (stav 6). Na taj način, zakonodavac je uredio pitanja kruga lica - predstavnika tužilaštva koji su u obavezi da prisustvuju sjednicama Skupštine, anketnog odbora i njenih radnih tijela ('vrhovni državni tužilac' i 'glavni specijalni tužilac'), kao i slučajeve u kojima ta obaveza postoji ('nakon dostavljanja posebnih, odnosno periodičnih izvještaja o svom radu' i 'ukoliko se ne radi o okolnostima pojedinačnih predmeta').

U tom smislu, ukazujemo da bi primjena Odluke Skupštine Crne Gore, broj 00-63-4/25-44/1, na način i u slučaju koji su utvrđeni tom odlukom, značila povredu navedenih ustavnih principa i odredaba zakona jer bi, pored ostalog, omogućila 'javnu raspravu' o postupanju tužilaštva u konkretnom predmetu i potencijalni vanpravni uticaj na njegov rad, nezavisno od činjenice da li je postupak pred tužilaštvom okončan ili ne. Na ovakvo tumačenje posljedica primjene akta koje je Skupština Crne Gore uputila predstavnicima Državnog tužilaštva i utvrdila kontrolno saslušanje, pored navedenog, obavezuju nas i međunarodna i konvencijska pravila o nezavisnosti tužilaštva i pravosuđa uopšte.

Pri tome, ukazujemo da je u navedenom konkretnom slučaju Državno tužilaštvo, preko Specijalnog državnog tužilaštva, postupalo u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i Krivičnim zakonikom Crne Gore, kao i da su stručna i laička javnost imale uvid u način postupanja tužilaštva i relevantne činjenice, kroz saopštenja Državnog tužilaštva i izjavu portparola Specijalnog Državnog tužilaštva, datih u zakonom propisanom postupku i obimu.

Shodno navedenom, nije moguće uzeti učešće u radu Odbora povodom predmetnog kontrolnog saslušanja.

O predmetu pred Državnim tužilaštvom, poznatom u javnosti po nazivu 'Telekom', a koji još nije pravno okončan usljed podnošenja nove krivične prijave i aktiviranja novih procesnih radnji, tužilaštvo će, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, informisati zainteresovanu javnost".