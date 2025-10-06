Odbor je ranije prihvatio inicijative za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i postupajuće tužiteljke Ane Perović Vojinović u vezi sa slučajem "Telekom".

Predsjednik skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Vladislav Bojović zakazao je sjednicu tog tijela za 20. oktobar u 11 sati.

Odbor je ranije prihvatio inicijative za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i postupajuće tužiteljke Ane Perović Vojinović u vezi sa slučajem "Telekom".

Tema kontrolnog saslušanja je: „Aktivnosti tužilaštva koje su dovele do odbacivanja krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom prodaje bivšeg državnog preduzeća Telekom“.

Inicijativu za saslušanje Markovića i Novovića podnijeli su poslanici Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić, Darko Dragović i Dražen Petrić. Šef Kluba Nove srpske demokratije (NSD) Dejan Đurović naknadno je predložio i saslušanje Ane Perović Vojinović.

Đurović je predložio i saslušanje ministra pravde Bojana Božovića na temu međunarodne pravne saradnje u tom slučaju, ali taj predlog nije dobio većinu.

Specijalno državno tužilaštvo je, početkom avgusta, zbog zastare odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, njegove sestre Ane i više drugih osoba. Vrhovno državno tužilaštvo je saopštilo da je ta odluka pravilna i zakonita.

Krivičnu prijavu je prije šest godina podnijela Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).