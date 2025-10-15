To je konstatovano na današnjoj sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Izvor: MINA

Veselin Šćepanović i Sekule Raičević predloženi su za članove Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika koji nijesu advokati, a Sanja Radulović iz reda advokata.

Osim o ovoj tački, poslanici su se bavili i utvrđivanjem teksta Javnog poziva za izbor jednog člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika - predstavnika nevladinih organizacija, koji je usvojen jednoglasno.

Predsjednik odbora Vladislav Bojović (Demokratska narodna partija) je konstatvoao da se na prvi poziv nije javio niko iz nevladinih organizacija, te dodao da se poziv mora obnoviti.