Na večeras održanom sastanku Glavnog odbora izabrano je novo Predsjedništvo partije koje čini 26 članova.

Izvor: URA

Nakon održanog Kongresa Građanskog pokreta URA 4. jula na Lovćenu na kojem je za predsjednika partije izabran Dritan Abazović, a za potpredsjednike Ana Novaković Đurović, Milena Vuković i Blažo Rađenović, na večeras održanom sastanku Glavnog odbora izabrano je novo Predsjedništvo partije koje čini 26 članova.

“Pored predsjednika i potpredsjednika Predsjedništvo čine i nova lica koja predstavljaju osvježenje i novu snagu partije: Zoran Šljukić, inženjer elektrotehnike i nekadašnji direktor Elektroprivrede Crne Gore u čijem mandatu je to državno preduzeće ostvarilo rekordne rezultate; Vladimir Martinović, diplomirani pravnik i bivši direktor Nacionalnih parkova Crne Gore u čijem mandatu je to preduzeće, takođe, ostvarilo rekordne rezultate; Ljiljana Jokić Kapa, pravnica i članica Državne izborne komisije; Stefan Vukmanović, preduzetnik i inovator, Ferida Peročević, odbornica URE u Skupštini opštine Bar i Mirsad Barjaktarević, pravnik i nekadašnji predsjednik Opštine Plav”, naveli su u saopštenju.

Takođe, dodaju, članovi novog Predsjedništva su i poslanici Zoran Mikić i Miloš Konatar, predsjednica Foruma žena URE Vladana Lompar, predsjednik Foruma mladih Građanskog pokreta URA Luka Vukotić, nekadašnji generalni sekretar Ministarva vanjskih poslova Mileta Radovanić, predsjednik nikšićke URE Dušan Golović, predsjednik mojkovačke URE Boško Laketić, bivši zamjenik generalnog sekretara Vlade Crne Gore Ilir Harasani, bivši ministar unutrašnjih poslova i poslanik Filip Adžić, nekadašnji zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević, predsjednik danilovgradske URE Aleksandar Šaranović, predsjednik cetinjske URE Slavko Šole Janković, predsjednik hercegnovske URE Nikola Radman, predsjednik rožajske URE Husein Ljaić, predsjednik bjelopoljske URE Hajrudin Bučan, odbornik u Skupštini Glavnog grada Miodrag Đuranović.

“Na sastanku Glavnog odbora URE je poručeno da je vrijeme pokazalo da je URA jedina istinski građanska opcija u Crnoj Gori i da je politika URE usmjerena isključivo za dobrobit svih građana, uvećanju državnog kapitala- a ne rasprodaji svih državnih resursa, kao i beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminala, u šta građani svakodnevno mogu da se uvjere”, ističu u saopštenju.

Građanski pokret URA će, poručuju, i u narednom periodu nastaviti sa izborom novih funkcionera i organa partije nakon Kongresa.

“Takođe, u narednim mjesecima će građanima predstaviti po svim segmentima i njihov program ‘Crna Gora 365’ u kojem je akcenat stavljen na Zakon “Stan za sve”, anti-mafija zakon i akciju ‘Stop inflaciji’, kojom bi se kao u periodu rada Vlade Dritana Abazovića smanjile cijene osnovnih životnih namirnica koje svakim danom sve više rastu i time predstavljaju sve veći teret na budžete građana”, zaključili su iz GP URA.

Članovi Predsjedništva Građanskog pokreta URA:

Dritan Abazović – predsjednik partije

Ana Novaković Đurović – potpredsjednica partije

Milena Vuković – potpredsjednica partije

Blažo Rađenović – potpredsjednik partije

Vladana Lompar – predsjednica Foruma žena

Luka Vukotić – predsjednik Foruma mladih

Zoran Mikić

Dušan Golović

Mileta Radovanić

Ilir Harasani

Boško Laketić

Miloš Konatar

Filip Adžić

Luka Rakčević

Aleksandar Šaranović

Nikola Radman

Husein Ljaić

Hajro Bučan

Ljiljana Jokić – Kapa

Mirsad Barjaktarević

Miodrag Đuranović

Slavko Šole Janković

Zoran Šljukić

Vladimir Martinović

Ferida Peročević

Stefan Vukmanović