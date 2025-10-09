"Mislim da sve ono što čitamo u medijima danas, da je svaki građanin Crne Gore znao."

Milatović je u emisiji "Argumenti" na TVCG kazao da u potpunosti podržava aktuelne akcije Specijalnog državnog tužilaštva.

"Mislim da sve ono što čitamo u medijima danas, da je svaki građanin Crne Gore znao. Ono što ne bih želio da se desi, da se pravda završi naslovnicama u novinama, već da dobije sudski epilog, što na žalost do sada, nije nikada bio slučaj" kazao je Milatović.

On je kazao da su svi ljudi koji su u posljednjih pet godina hapšeni na slobodi i da šetaju slobodno.

Između ostalog, pomenuo je presudu za aferu "Telekom" i kazao da nijesmo došli do toga zbog koga je taj slučaj zastario niti smo vidjeli akciju Tužilačkog savjeta, Vrhovnog državnog tužilaštva tim povodom.

"Građani žele odgovornost, a ono što smo do sada vidjeli nije distribucija pravde i to će nam biti prepreka prilikom ulaska u EU. Državni organi moraju adekvatnije, a manje dramatično da se bave pitanjem distribucije pravde" kazao je Milatović.

Komentarišući riječi opozicije koja se prilikom posljednjih optužbi brani time da je u pitanju progon, Milatović kaže da je sada građanima jasno koliko je njemu i premijeru Milojku Spajiću bilo teško da pobijede Ivana Vukovića na podgoričkim izborima 2022. godine.

"Šta je on sve od resursa imao iza sebe, od medija do svega ostalog. Kako je bilo teško pobijediti Mila Đukanovića" izjavio je Milatović.

Kazao je da ne bi želio da se sve optužbe završe samo na čitanju, već da očekuje da pravda stigne svakoga koga treba da stigne.

"I da dodam, ne samo iz prethodne vlasti, već i iz sadašnje" rekao je Milatović.

Milatović je kazao da se dugo čeka na izbor sudija Ustavnog suda i dodao da po njegovom mišljenju parlamentarna većina ima isti modus operandi kao prethodna vlast, a to je zarobljavanje institucija, te da to nije dobro za građane. Rekao je da se ne osjeća poniženo zbog toga što Skupština nije stavila na dnevni red njegovu kandidatkinju za sudiju Mirjanu Vučinić, već da je ponižen parlament i Ustavni sud Crne Gore.

"Danas sam dobio informaciju iz Skupštine da će kandidat kojeg sam ja delegirao za sudiju Ustavnog suda biti na dnevnom redu Skupštine naredne sedmice zajedno sa ostala dva kandidata Ustavnog odbora, ali ostaje gorak ukus da izbor sudija nije stvar biografija, već partijske trgovine" kazao je on.

Komentarišući to što je za parlamentarnu većinu bilo sporno to što njegova kandidatkinja za sutkinju Ustavnog suda bila braniteljka firme „Bemaks", kazao je da je to bila opasna opaska potpredsjednika Vlade.

"Da podsjetim, istog onog koji je sa drugim članovima Vlade koji su tada bili poslanici izabrao za sudiju Ustavnog suda gospođu koja je javno pred svima se hvalila svojom članskom kartom DPS-a" kazao je predsjednik Crne Gore.

Istakao je da je pokušaj diskreditacije žene sa zavidnom biografijom kukavičluk.

"Vidim kako se stvari kreću, da se ljudi ne biraju u odnosu na svoje biografije, već je sve stvar sitnih malih trgovina, a sve u cilju kako bi neka parlamentarna većina, nekada vođena od strane DPS-a, a sada on nekoga drugog, kontrolisala Ustavni sud i mislim da to svaki građanin jasno vidi" rekao je on.