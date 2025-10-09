Sumnja da su Komisije Glavnog grada nezakonito dodjeljilvale stanove

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Vd. sekretara Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada i Generalni sekretar Prave Crne Gore, Stefan Vešović, podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv članova Komisija za dodjelu stanova licima u stanju socijalne potrebe, formiranih u periodu od 2016. do 2025. godine, kao i protiv ostalih odgovornih službenika i rukovodilaca u Sekretarijatu i drugim organima, prenosi Pobjeda.

Kako je saopšteno iz Prave Crne Gore, Vešović je podnio krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela: Zloupotreba službenog položaja (član 416 Krivičnog zakonika Crne Gore); Nesavjestan rad u službi (član 417 KZCG); Kriminalno udruživanje (član 401 KZCG – ukoliko se utvrdi koordinisano djelovanje), navodi Pobjeda.

Vešović navodi da su odgovorna lica u organima Gradske uprave, od 2016. do 2025. godine, mimo sprovedenog konkursa dodjeljivali stanove namijenjene licima u stanju socijalne potrebe, nezakonito sprovodili raspisane Javne pozive i bez donošenja formalnih rješenja, po usmenim dogovorima i bez zakonskog osnova, svjesno i organizovano postupali suprotno pravilima. TIme su, dodaje on, pribavljali korist drugim licima, a istovremeno nanijeli štetu Gradu i drugim kandidatima.

"Takođe se ukazuje na prikrivanje sudskih odluka, nedosljedno sprovođenje pravosnažnih presuda i postojanje internog dokumenta pod nazivom „Sporni stanovi“, u kojem su evidentirani korisnici koji su stanove dobili suprotno pravilima. Kao dokazi uz Vešovićevu prijavu priložene su izjave građana i stranaka, sudske presude Osnovnog i Višeg suda u Podgorici, službene zabilješke o zatečenom stanju u arhivi Sekretarijata, kao i elektronska evidencija „Sporni stanovi“. Unutar arhive Sekretarijata pronađene su i fascikle sa dokumentacijom koje nisu bile zavedene u službenim evidencijama, što upućuje na moguće prikrivanje dokaza", saopšteno je z Prave Crne Gore, prenosi Pobjeda.

U prijavi se navodi da postoji sumnja da su službena lica i članovi komisija postupali u dogovoru, van okvira zakona, zanemarujući propisane kriterijume i javni interes, čime su pribavljali korist pojedinim licima, a nanijeli štetu gradu i građanima koji su bili stvarni korisnici programa socijalnog stanovanja.

"Krivična prijava koju sam podnio Specijalnom državnom tužilaštvu tek je prvi korak u rasvjetljavanju ozbiljnih nezakonitosti u dodjeli socijalnih stanova u prethodnom periodu. Javnost treba i mora da zna da su socijalni stanovi, koji treba da budu krov nad glavom za najugroženije porodice, godinama služili kao sredstvo za lične i političke trgovine. U narednom periodu Specijalnom tužilaštvu dostaviću još dokaza koji ukazuju na sistematske zloupotrebe i mrežu odgovornih u okviru bivšeg rukovodstva Sekretarijata. Smatram da niko ne smije biti zaštićen, bez obzira na funkciju ili političku pripadnost", kazao je Vešović, prenosi Pobjeda.

Poručuje da nijedan funkcioner, pa ni on, nema pravo da zatvara oči pred nezakonitostima.

" Zbog toga sam ovako reagovao i očekujem da Specijalno tužilaštvo do kraja ispita sve okolnosti i utvrdi odgovornost onih koji su eventualno zloupotrijebili svoj položaj. Osim što radimo i što treba da radimo na razvoju i unapređenju, moramo i da radimo na rasvetljavanju onoga što je bilo nezakonito. Građanima smo dužni istinu", zaključio je Vešović.