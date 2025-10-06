Milatović je kazao da se zna da se ne slaže sa Andrijom Mandić oko brojnih stvari...

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da kod predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića "nisu instrumenti nego kod Vlade", ali da je od njega tražio da se zauzme da se ukine zabrana ulaska u Hrvatsku koja važi za Andriju Mandića, Aleksu Bečića i Milana Kneževića, prenosi Pobjeda.

"Proglašavanje persona non grata naših političara, građana i ostalih nije put saradnje i dijaloga", kazao je Milatović.

Dodao je da se zna da se ne slaže sa Andrijom Mandić oko brojnih stvari.

"Ali sam pozvao danas predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da da svoj doprinos da se proglašavanje persona non grata od strane Hrvatske i kada su u pitanju Bečići i Mandić i Knežević na neki način ukine. Mislim da je to važna poruka sa moje strane", rekao je Milatović.