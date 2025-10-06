Nastavak sjednice lokalnog parlamenta, koji je bio zakazan za danas, ponovo je odložen jer u sali nije bilo kvoruma za rad i odlučivanje.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

U sali se pojavilo samo osam odbornika, od 23 koliko ih ima vladajuća većina, pa je predsjednica parlamenta bila prinuđen da prekine nastavak sjednice, navode Vijesti.

Predsjednica lokalnog parlamenta najavio je da će novi termin za nastavak sjednice biti određen u narednih dana, ali nije precizirala kada.

Današnji razvoj događaja nastavak je problema koji su počeli prošle sedmice, kada je sjednica, prekinuta, a iz opozicije su tvrdili da je to urađeno zbog očiglednih neslaganja unutar vladajuće većine izazvane inicijativom za smjenu predsjednika Opštine Darija Vraneša (Nova srpska demokratija), koju je DPS podnio prije desetak dana.

Odbornik DPS-a Haris Alavać pozvao je predsjednika opštine Pljevlja Darija Vraneša da podnese ostavku jer je očigledno da nema podršku odbornika vladajuće većine ili pozove na raspisivanje lokalnih izbora.

Iz DPS-a su saopštili da je jutrošnje zasijedanje Skupštine opštine Pljevlja obilježilo opšte rasulo i bježanija odbornika vladajuće većine.

“Od 24 odbornika vladajuće većine, jutros je bilo prisutno svega devet, pri čemu su pojedini odbornici pobjegli kada su vidjeli da od njihovog prisustva zavisi kvorum. Postavlja se pitanje šta još treba da se desi da Dario Vraneš uvidi da je persona non grata u svojim redovima, te da ovu nakaradnu lokalnu vlast više ne žele ni građani Pljevalja? Činjenica je da je glavni razlog neodržavanja sjednice lokalnog parlamenta inicijativa DPS-a za smjenu prvog čovjeka Opštine. Na kraju, Pljevlja ne smiju biti talac neodgovorne družine koja uništava sve čega se dotakne", navodi se u saopštenju Kluba odbornika DPS-a izdatom nakon sjednice lokalnog parlamenta.

Dio predstavnika vladajuće većine u Pljevljima tvrdi da nema krize lokalne vlasti u Pljevljima.

Odbornik vladajuće Nove srpske demokratije (NSD) Božidar Jelovac nedavno je kazao “Vijestima” da na zajedničkoj sjednici kluba nije bilo riječi o inicijativi za smjenu Vraneša, već da su problem “dvije, tri tačke” koje se tiču lokalnih pitanja, a s kojima dio odbornika nije bio dovoljno upoznat.

“Oni su zatražili da im Sekretarijat to dodatno pojasni. To je razlog odgađanja sjednice. Nismo imali nikakvog drugog mimoilaženja, niko ništa drugo nije pominjao, i postignut je dogovor da se sjednica odloži za nekoliko dana”, tvrdio je tada Jelovac, kako prenose Vijesti.

On je istakao da je inicijativa DPS-a “toliko neozbiljna da ne žele da je komentarišu”.

Opštinski odbori DPS-a i Bošnjačke stranke u Pljevljima prethodno su najavili da pokreću inicijativu za smjenu Vraneša uz obrazloženje da su za takav politički potez razlozi mnogobrojni i da očekuju da će inicijativu podržati i dio odbornika vladajuće većine.

Neki od razloga za inicijativu su, kako su tada objasnili, to što se Vraneš umjesto rada na unapređenju kvaliteta života svih građana i sprovođenja strateškog plana opštine, fokusirao na teme koje produbljuju podjele i unose političku i društvenu nestabilnost među građanima. Zamjerili su na stanju ulica u gradu, broju palih tendera, slaboj realizaciji kapitalnog budžeta za prvih pola godine...

Vlast u Pljevljima čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Demokratska Crna Gora, PES, Pokret za Pljevlja i Ujedinjena Crna Gora.

Lokalni parlament u Pljevljima ima 34 odbornika, a za punovažno odlučivanje potrebno je 18. Za uvrštavanje inicijative u dnevni red potrebno je 12 potpisa odbornika, a DPS i BS imaju devet predstavnika u lokalnom parlamentu.