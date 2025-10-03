Prvu incijativu su podnijeli poslanici PES-a Vasilije Čarapić, Darko Dragović i Dražen Petrić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore prihvatio je inicijative za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i tužiteljke Ane Perović Vojinović na temu odbacivanja prijave za slučaj Telekom, piše Dan.

Prvu incijativu su podnijeli poslanici PES-a Vasilije Čarapić, Darko Dragović i Dražen Petrić. Predložili su saslušanje Markovića i Novovića. Iz NSD su danas predložili i saslušanje ministra pravde Bojana Božovića na temu međunarodne pravne saradnje u ovom slučaju, ali taj predlog nije dobio većinu.

Čarapić je rekao da šefovi tužilaštva treba da poslanicima i javnosti odgovore na pitanja o odbacivanju prijave u slučaju "Telekom". On je rekao da aktuelne čelnike tužilaštva ne smatraju odgovornim za epilog ovog slućaja, ali da imaju sve informacije i da treba da pojasne okolnosti koje su dovele do zastare, prenosi Dan.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, početkom avgusta, zbog zastare odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, njegove sestre Ane i više drugih osoba.Vrhovno državno tužilaštvo je 23. septembra saopštilo da je ova odluka pravilna i zakonita.

Čarapić je naveo da je prijava odbačena, pa nema prepreka da se Marković i Novović saslušaju.

"Smatramo da je tužilaštvo svijetla tačka u pravosudnom sistemu, što je jutrošnja akcija i pokazala. Međutim, moramo znati šta je urađeno u slučaju ‘Telekom", kazao je Čarapić.

Poslanik DPS-a Jevto Eraković kazao je da se parlamentarna većina upustila u opasnu igru. Naveo je da je bolje da se većina bavila aferama posljednjih godina, poput Luke Bar ili Rudnika uglja. Kako je rekao, Telekom je prodat 2005. godine za 115 miliona, tada je to bilo nešto iznad 23 odsto državnog budžeta.

"To je jedna od najuspješnijih privatizacija u Crnoj Gori. Bilo ih je svakakvih, bilo je žestokih promašaja i nekih koje nikome ne služe na čast, ali ovo je uspješna privatizacija", naveo Eraković.

On je podvukao da se 2012. godine bavila ovim slučajem, i da je sve razjašnjeno, posebno što je Anketni odbor usvojio izvještaj.

Poslanik NSD Jovan Vučurović naveo je da je važno rasvijetliti aferu "Telekom", jer je u njoj osumjičen čovjek koji je 30 godina diktatorski vladao Crnom Gorom. On je rekao da ima presuda koje moraju da budu preispitane, prenosi Dan.

"Tu je afera ‘Tunel‘, gdje je teško krivično djelo izvršeno u centru Podgorice, pored najvažnijih institucija. Okrivljeni su jutros oslobođeni. To je prosto nevjerovatno", kaže Vučurović.

Poslanica DPS Aleksnadra Vuković Kuč rekla je da Crna Gora ne smije da postane "Prokleta avlija".

"Da se pretvori u hapsanu, da se ljude hapse i ne osuđuju. To je onda potpuni poraz pravnog sistema", rekla je Vuković Kuč.

Krivičnu prijavu je prije šest godina podnio MANS, nevladina organizacija koja decenijama istražuje korupciju.

Američka Komisija za hartije od vrijednosti, prije 14 godina je saopštila da ima dokaze da je prilikom prodaje Telekoma bilo podmićivanja u Crnoj Gori.

Spisi iz SAD su Crnoj Gori dostavljeni prije deset godina.





