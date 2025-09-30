Apelacioni sud Crne Gore je potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici u predmetu Telekom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Apelacioni sud Crne Gore je nakon sjednice vijeća od 4.09.2025.godine, donio presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici i punomoćnika oštećenog pravnog lica „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici od 13.02.2025.godine, objavljeno je na sajtu tog suda, prenosi Dan.

" Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Miodrag Ivanović i Oleg Obradović oslobođeni su od optužbe kojom je predstavljeno da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, jer nije dokazano da su optuženi izvršili krivično djelo za koje su optuženi", navodi se u saopštenju.

Žalbe protiv prvostepene presude izjavili su Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici i punomoćnik oštećenog pravnog lica „Crnogorski Telekom“AD Podgorica.

"Po ocjeni Apelacionog suda pravilan je zaključak prvostepenog suda da u postupku nije dokazana tvrdnja iz optužnice da su optuženi djelovali koordinisano i planirano postupajući pred Odborom direktora u cilju dovođenja članova istog u zabludu sa unaprijed razrađenim planom da privrednom društvu „Rawleight trading“ SA London pribave protivpravnu imovinsku korist na štetu „Telekoma“ i „Moneta“ ", saopšteno je iz suda.

"U prilog takvom zaključku, prvostepeni sud je, po ocjeni ovog suda, pravilno cijenio činjenicu da je biznis planom dostavljenim prilikom privatizacije „Telekoma“ jasno utvrđena strategija širenja „Magyar telekoma“ u zemlje regiona, da su u tom cilju za konsultantske usluge u budžetu bila opredijeljena sredstva, što i po ocjeni ovog suda jasno upućuje na zaključak da zaključenje spornog ugovora, njegovo izvršenje i plaćanje, nisu bili plan optuženih, već upravo menadžmenta „Magyar telekoma“, dok su optuženi Ivanović i Obradović samo sprovodili strateške ciljeve većinskog vlasnika i postupali po njihovim nalozima", navodi se u saopštenju, piše Dan.









