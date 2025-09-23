Iz VDT-a podsjećaju da je zastarjelost krivičnog gonjenja za pojedina krivična djela nastupila znatno prije podnošenja krivične prijave.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Povodom javnih navoda u vezi sa predmetom protiv bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i drugih, Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) je saopštilo da su sve odluke u predmetu „Telekom“ donete u skladu sa zakonom.

“Konkretno, za zloupotrebu službenog položaja i zloupotrebu službenog položaja putem pomaganja, zastarjelost je nastupila 31. marta 2015. godine, za krivično djelo davanje mita – 15. maja 2011. godine, dok je za pranje novca zastarjelost nastupila 15. maja 2016. godine. Krivična prijava koju je podnijela nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora stigla je 1. marta 2019. godine, znatno nakon isteka roka za krivično gonjenje”, ističu u VDT-u.

Napomine se da je za krivična djela primanje mita i primanje mita putem pomaganja, zastarjelost nastupila 15. maja 2021. godine.

Vrhovno tužilaštvo ističe da odgovornost za propust leži na ranijem obrađivaču predmeta i ranijem rukovodiocu Specijalnog državnog tužilaštva, dok je trenutni glavni specijalni tužilac podnio Tužilačkom savjetu predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti ranijeg obrađivača.

Tužilaštvo posebno naglašava da, kada nastupi zastarjelost krivičnog gonjenja, specijalni tužilac po zakonu ne može preduzimati nijednu procesnu radnju radi provjere navoda krivične prijave ili utvrđivanja njene osnovanosti.

Specijalna tužiteljka Ana Perović Vojinović krajem jula odbacila je krivičnu prijavu MANS-a iz 2019. godine protiv Đukanovića, njegove sestre, kao i bivšeg predstavnika Telekoma Olega Obradovića, vlasnika Eurofonda Veselina Barovića, preduzeća Monte Adria Damjana Hoste i predstavnika Mađar Telekoma Tomaša Morvaia.

Poslanički klub Pokret Evropa sad (PES) podnio je u Skupštinu Crne Gore inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja Vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i Specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića, povodom odluke tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu u predmetu poznatom javnosti kao afera “Telekom”.

U saopštenju upućenom medijima, PES navodi da je javnost ostala uskraćena za adekvatna objašnjenja o razlozima zbog kojih je tužilaštvo odustalo od procesuiranja jednog od najvećih slučajeva korupcije u novijoj istoriji Crne Gore.

Ovaj predmet je, kako ističu, imao svoj osuđujući epilog pred američkim pravosudnim organima, a dokumentacija im je bila dostupna još prije deset godina.

“Odluka tužilaštva izazvala je ozbiljnu zabrinutost kod građana, jer se radi o predmetu koji je godinama navođen kao primjer visoke korupcije sa međunarodnim dimenzijama, a koji je imao uticaj i na zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u EU procesu,” navodi se u saopštenju.