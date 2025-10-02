Tužilački savjet ponovo je apelovao na Skupštinu da hitno izabere članove tog tijela iz reda uglednih pravnika, naglasivši da samo Tužilački savjet u punom sastavu može ostvarivati nadležnosti propisane Zakonom o Državnom tužilaštvu.

Izvor: MINA

"Tužilački savjet je, na XIII sjednici održanoj 02. oktobra 2025. godine, izrazio potpunu spremnost i odlučnost da uspostavi punu odgovornost i da efikasnim preduzimanjem postupaka otkloni sumnje koje mogu narušiti povjerenje građana u rad tužilaštva i osigura integritet svakog tužioca, te u tom smislu je uputio ponovni apel Skupštini Crne Gore da, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, hitno izabere članove Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika, jer samo Tužilački savjet u punom sastavu može ostvarivati nadležnosti propisane Zakonom o Državnom tužilaštvu", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

Savjet je na sjednici donio odluku da se za disciplinskog tužioca izabere Miroslav Turković, specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu.

Donijet je i Plan rada Savjeta za period oktobar-decembar 2025. godine.

Takođe, Savjet je donio odluku da se objavi novi javni oglas za izbor rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju.